Eva 02 Metal Build prodotto da Tamashii Nations

Il nuovissimo Eva 02 è appena stato annunciato da Tamashii Nations - società del gruppo Bandai - per la linea Metal Build.

Il nuovissimo Eva 02 è appena stato annunciato da Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – per la linea Metal Build. Questo tipo di action figure sono, al pari dei “cugini” Soul of Chogokin , caratterizzati da una fattura che comprende gran parte di parti metalliche e un design totalmente attualizzato e rivisto senza stravolgerne la fonte. L’altezza di questa figure sarà di circa 22 cm ma nel complesso la serie è composta da più licenze quindi per altri prodotti potrebbe variare.

L’Eva 02 è un Mecha tratto dalla serie animata Neon Genesis Evangelion prodotta dallo studio Gainax e diretta e animata da Hideaki Anno. In un mondo in subbuglio, dove strani esseri potentissimi attaccano ripetutamente il pianeta, le macchine Evangelion sono l’ultimo baluardo di difesa per il genere umano. Lo 02 è la terza delle unità robotiche Eva, si tratta del primo modello di Evangelion concepito per una produzione in serie e per il combattimento effettivo. Benché sia stato concepito in Giappone il suo assemblaggio è avvenuto in Germania così come i test e l’addestramento del suo pilota Asuka Sōryū Langley.

L’Eva 02, di colore rosso, arancione e bianco sarà leggermente ridisegnato in alcune parti per renderlo più accattivante e moderno. Estremamente posabile, nonostante il peso del metallo, sarà in grado di assumere svariate pose per ricreare le scene di lotta più epiche. In dotazione vi saranno uno svariato numero di accessori, alcuni provenienti dai bozzetti preparatori, con armi e parti opzionali inedite. Fucili, spade, coltelli, lanciamissili, l’Eva 02 sarà dotato di un vero e proprio arsenale da guerra che sarà possibile posizionare nella basetta-Hangar dedicata.

I preordini per questo fantastico prodotto sono appena iniziati e vi consigliamo di contattare il vostro negoziante di fiducia se non volete che vada Sold-Out come il precedente Eva 01 (Che in ogni caso verrà ristampato a Settembre). L’uscita dell’Eva 02 è fissata per il mese di Novembre 2019 al costo di 290 euro circa.