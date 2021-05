Evangelion: 3.0+1.0 diventa il film di Anno con il maggior incasso

Evangelion 3.0+1.0, nome completo Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban) è stato uno dei film anime più attesi del 2021. Ultimo film del franchise di Evangelion, fin dalla sua uscita nei cinema giapponesi lo scorso 8 marzo ha guadagnato incassi da record e ora è riuscito a posizionarsi al 22° posto nella classifica degli incassi del cinema giapponese di tutti i tempi.

Evangelion: 3.0+1.0 batte Shin Godzilla

Secondo Oricon News, Toei ha annunciato che Evangelion: 3.0+1.0 ha guadagnato in totale 8.282.298.700 yen (75,7 milioni di dollari) e sono stati 5423475 gli spettatori che lo hanno visto nei 59 giorni successivi alla sua uscita in Giappone. Questo vuol dire che il film, per il quale Hideaki Anno ha lavorato come direttore generale e sceneggiatore, è riuscito a superare l’incasso di Shin Godzilla, che ha infatti guadagnato 8,25 miliardi di yen (75,4 milioni di dollari), diventando così il film di maggior incasso in tutta la carriera di Anno.

All’evento di saluto sul palco tenutosi a Tokyo l’11 aprile, Anno aveva detto che sperava che il film guadagnasse di più di Shin Godzilla per raggiungere così il record più alto di tutti i film a cui aveva lavorato, e che superasse anche i 10 miliardi di yen per la rivitalizzazione dell’industria dell’animazione. Bene, ora il suo desiderio è divenuto realtà.

Evangelion: 3.0+1.0 è ora al 22° posto nella classifica degli incassi di tutti i tempi del cinema giapponese ma ha bisogno di altri 100 milioni di yen per superare l’attuale 21° film Stand By Me Doraemon il quale detiene il record di un guadagno di 8,38 miliardi di yen (76,6 milioni di dollari).

Nonostante quindi i ritardi subiti a causa della pandemia, il film infatti doveva originariamente uscire in Giappone il 27 giugno 2020, non ha deluso le aspettative, stabilendo un record dopo l’altro. Anche per questo però ricordo che Khara, lo studio responsabile dello sviluppo del film, aveva pubblicato una dichiarazione riguardante la pirateria, in cui spiegava che caricare il film illegalmente in rete avrebbe comportato pene severe tra cui anche l’arresto.

Tutti i film della saga, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo sono disponibili in Italia grazie a Dynit.

