Evangelion 3.0+1.0 potrebbe non essere la fine, parola di Anno

Quando Neon Genesis Evangelion è andato in onda per la prima volta in TV, ha cambiato per sempre ciò che pensavamo del genere mecha. Ora, 25 anni dopo, la storia di Shinji e degli Eva è finalmente giunta al termine (di nuovo). Eppure, il creatore della serie, Hideaki Anno, sembra pensarla diversamente, lasciando aperto uno spiraglio attraverso il quale intravedere una nuova storia…

“Arriverà la fine, ma non sarà la fine“

Collider ha partecipato a una conferenza stampa con Anno per discutere di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice upon a Time durante la quale stato chiesto all’autore se avesse davvero finito con il franchise o se avesse intenzione di rivisitarlo in futuro. Anche se il regista sembrava piuttosto ansioso di porre la parola “fine” sulla storia di Shinji, c’è ancora un aspetto di quel mondo che vuole ancora esplorare, in futuro:

“C’è sempre un divario di 14 anni nella storia, quindi in qualche modo voglio far luce su questo“.

Questo “divario” si riferisce al salto temporale di 14 anni all’inizio di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, in cui vediamo un mondo che ha vissuto un evento che potremmo definire apocalittico ed è per questo cambiato in modo drastico. Sebbene i film esplorino alcune delle conseguenze di un evento così catastrofico, c’è sempre spazio per altre storie, e anche Anno sembra pensarla così.

I tanti finali di Evangelion

La storia di Evangelion ha già avuto diversi finali:. c’era quello della serie TV originale, che è andato in una direzione del tutto diversa rispetto a quella originariamente prevista, concentrandosi maggiormente sulla psicologia dei personaggi, poiché gli ultimi due episodi si svolgono interamente nella mente del giovane protagonista, Shinji Ikari.

Dopo molte proteste da parte dei fan su questo finale prevalentemente psicologico, ha visto la luce il film The End of Evangelion, che ha mostrato l’orribile apocalisse che stava avvenendo mentre Shinji affrontava la sua sessione di terapia. Ora, 14 anni dopo che il primo film di Rebuild of Evangelion ha iniziato a reimmaginarne la storia, sembra che Evangelion sia vicino alla fine, in qualche modo.

