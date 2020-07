Evangelion, da Tamashii Nations una nuova linea di figure alte 40 cm

Si chiama Dynaction ed è la nuova linea di Action Figure proposta dal gruppo Bandai – Tamashii Nations in occasione del loro evento tutto digitale Tamashii Nations Features, quale miglior modo per iniziare se non con il mitico Eva-01 tratto da Neon Genesis Evangelion? Il robottone pilotato nella serie da Shinji Ikari sarà alto ben 40 cm e realizzato in plastica e metallo.

Neon Genesis Evangelion è l’anime cult di successo ideato e diretto da Hideaki Anno e prodotto dallo studio di animazione Gainax. La serie con i suoi 26 episodi ha segnato una netta linea di demarcazione tra la vecchia generazione di anime robotici e la nuova di cui fa parte. Grazie all’enorme successo dell’anime e dei suoi OAV recentemente abbiamo assistito all’uscita al cinema di una serie di lungometraggi suddivisi in quattro capitoli (è attesissimo ed in produzione proprio quest’ultimo) che riscrivono la storia con vicende e personaggi inediti rispetto alla prima serie. La storia narra del pianeta terra alle prese con l’invasione di esseri ultraterreni chiamati Angeli, che dopo aver distrutto gran parte della popolazione mondiale non si vedranno per parecchio tempo. Quando Shinji Ikari si trasferisce dal padre a Neo Tokyo 3 verrà invitato da quest’ultimo a salire a bordo dell’unità avanzata da combattimento Evangelion 01 proprio durante l’attacco di un nuovo Angelo. Shinji dopo essere salito con riluttanza (a causa dei rapporti difficili con il padre) a bordo dell’enorme Eva-01 riuscirà a sconfiggere il nemico anche se durante lo scontro perderà i sensi e la macchina umanoide entrerà nello stato di Berserk andando totalmente fuori controllo.

Il nuovo Evangelion 01 Dynaction è solo l’ultimo dei prodotti proposti dall’azienda giapponese e fa parte del progetto Evangelion 2020 che punta a rilanciare il brand con tantissime proposte. Questa action figure in particolare colpirà sicuramente qualsiasi collezionista per le dimensioni davvero ragguardevoli con un impianto tecnico di giunture e snodi all’avanguardia.

L’Evangelion 01 sarà disponibile in Giappone dal mese di Dicembre 2020 (e nei mesi successivi in Italia) al prezzo di 19.800 Yen (circa 200 euro). Un prodotto da acquistare “senza alcuna recalcitranza” se siete dei fan sfegatati!