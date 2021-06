Evangelion: ora è possibile visitare l’appartamento di Misato

Molti dei luoghi dove la storia di Evangelion è ambientata non esistono nella realtà, in quanto si tratta di un’opera di fantascienza. Tuttavia in questi giorni, in Giappone, è possibile visitare l’appartamento di Misato nella realtà e, in particolare, la sala da pranzo, grazie al progetto chiamato Dassai Instrumentality Project, che trae ispirazione da un legame indissolubile esistente tra il franchise di Evangelion e la marca di sake Dassai.

Evangelion: benvenuti nella casa di Misato

I fan di Evangelion sicuramente ricorderanno che Misato è particolarmente ghiotta di birra e di certo avranno notate il nome di Dassai impresso sulle etichette delle bottiglie dietro Misato quando si rilassa nella sala da pranzo del suo appartamento nell’anime.

Ora, questo non era un caso di product placement, ovvero di inserimento di prodotti a fine commerciale, ma una fortuita casualità. Dassai non era uno sponsor della serie e, ai tempi in cui Evangelion andò in onda, non era nemmeno un marchio particolarmente noto. Con il passare degli anni, però, Dassai è diventato sempre più popolare in Giappone per il suo sapore equilibrato e rinfrescante, e con la crescita della popolarità di Evangelion, i fan dell’anime che hanno rivisto la serie hanno notato di quale marca di alcol Misato è fan.

Così, per celebrare insieme il loro successo, il Dassai Store nel quartiere Ginza di Tokyo ha ricreato la sala da pranzo di Misato.

Oltre a numerose bottiglie di Dassai (vuote, naturalmente, perché non è che il sake vada a male a casa di Misato), sul tavolo troviamo anche lattine di birra Ebisu e di caffè al latte UCC, altre due bevande frequentemente consumate nella casa dell’anime di Misato. Oltre ad invitare i fan ad entrare e scattare foto, il Dassai Store gli permette anche di sedersi al tavolo e di mettersi in posa mentre scattano foto commemorative.

Il negozio è attualmente decorato con numerose notifiche scritte nel caratteristico carattere di Evangelion.

Vi ricordiamo che Evangelion Death (True) 2 e The End of Evangelion che riprendono e concludono la storia della serie televisiva, arriveranno nelle sale italiane con con il doppiaggio “Made by Dynit” originale, grazie a Nexo Digital e Dynit, solo il 28, 29 e 30 giugno prossimi in concomitanza con la riapertura della stagione cinematografica.

