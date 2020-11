Evatchi: in arrivo il Tamagotchi di Evangelion

Bandai sta collaborando con la serie anime di successo Neon Genesis Evangelion per portare qualcosa di veramente unico ai fan: l’Evatchi .

Evangelion e Tamagotchi si incroceranno, infatti, per dare ai fan il Dispositivo Evatchi, che permetterà al pubblico di crescere il proprio Angelo. L’Evatchi sarà disponibile in tre diversi colori, che riprenderanno gli schemi di colori dei tre personaggi principali dall’anime: Shinji, Asuka e Rei. I fan saranno in grado di far crescere un Angelo sin dalla sua nascita e guardarlo crescere da feto a bozzolo per poi diventare uno dei 12 diversi tipi di Angeli che sono stati visti nella serie anime. I fan di Evangelion dovranno mantenere felice il proprio angelo, che potrebbe sorgere e distruggere il mondo se non curato con le dovute attenzioni.

L’Evatchi sarà ricco di una serie di caratteristiche che renderanno felice ogni fan di Evangelion: dai mini-giochi e l’allenamento all’interagire con i personaggi umani della serie. Ogni Tamagotchi di Evangelion avrà un costo di 29,99 Dollari. Tamagotchi è recentemente tornato popolare dopo aver prodotto la nostalgica edizione che riprendeva l’animaletto elettronico in 64 bit per festeggiare il suo ventesimo anniversario. Con la nuova collaborazione i fan, sia di Evangelion sia di Tamagotchi, potranno gustare nuovamente il sapore vintage di questo gioco che è riuscito ad evolversi negli anni senza mai perdere il suo fascino e la sua identità.

La descrizione ufficiale degli Evatchi recita:

Da Bandai America. Attiva Evatchi e cresci un angelo in un contenitore EVA Test Type. L’agenzia governativa speciale NERV ha sviluppato la tecnologia per applicare la retroversione sugli angeli, costringendoli al loro stato embrionale in modo che possano essere allevati in contenitori a forma di uovo riempiti con L.C.L. I contenitori a forma di uovo sono blinfati e costruiti per trattenere l’angelo dalla sua furia distruttrice e consentire alle persone di portarli al di fuori del laboratorio dell’organizzazione. Come membri del NERV vi è stato assegnato il compito di allevare gli Angeli utilizzando gli Evatchi e, in base a come gestirete gli eventi, l’Angelo crescerà in varie forme.

Gli Evatchi sono attualmente in fase di prevendita e saranno disponibili da Giugno 2021, esattamente un anno dopo il debutto sul mercato giapponese.