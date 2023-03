In attesa dell’arrivo nelle sale di Evil Dead: Rise, nuovo capitolo del celebre franchise horror, Bruce Campbell ha voluto aggiornare i fan sulla serie animata che verrà realizzata da Sam Raimi e andrà ad ampliare le avventure di Ash Campbell raccontate nello show in live action Ash vs Evil Dead, chiuso dopo tre stagioni. Ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di Bloody Disgusting.

Bruce Campbell sullo sviluppo della serie animata di Evil Dead

Quello che posso dire è che stiamo cercando attivamente di realizzarla, ma Sam è un tipo molto impegnato. Ha appena finito di girare un grande film e ha molto da fare. Una cosa è chiedere a un animatore di fare il suo compito, un altro è capire cosa andare ad animare. Ma non vedo l’ora che il progetto venga realizzato perchè la mia voce non è invecchiata rispetto al mio fisico.

Le voci di un possibile show animato risalgono al 2022 quando Bruce Campbell aveva dichiarato di avere numerosi problemi al ginocchio che gli impedivano di riprendere il ruolo di Ash in live action, ma al tempo stesso di essere interessato a doppiarlo in altri progetti, come fatto anche per i videogame incentrati sulla saga.

Il 20 aprile arriverà invece nelle sale Evil Dead: Rise (La Casa – Il Risveglio del Male), capitolo interamente al femminile che racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore. Bruce Campbell, interprete dell’iconico Ash Williams, farà parte del progetto nelle vesti di produttore esecutivo e ha promesso ai fan il capitolo più violento e spaventoso dell’intera saga.