Evolution Pulse Rinascita: gli Hekath

Rivelati nuovi dettagli su Evolution Pulse Rinascita, il nuovo gioco di ruolo a tema Scifi di The World Anvil e Blackbox Games

Sono state diffuse in queste ore nuove indiscrezioni relative a Evolution Pulse Rinascita, il gioco di ruolo di prossima pubblicazione frutto della collaborazione fra The World Anvil e Black Box Games, che declina l’universo di Evolution Pulse in ottica grim fantasy.

Nello specifico sono state svelate informazioni legate ad una delle caratteristiche portanti dell’ambientazione: gli Hekath.

Nell’originale Evolution Pulse gli Hekath sono alieni invasori, fredde macchine fagocitatrici che hanno come obiettivo finale quello di nutrirsi di energia. In quel contesto fantascientifico, le entità Gamma (ovvero le più potenti), sono figure enigmatiche ed evanescenti, ognuna con scopi differenti, che molto spesso agiscono in modo slegato dagli altri Hekath.

Evolution Pulse Rinascita modifica questo paradigma: gli Hekath sono trasfigurati in Divini, entità uniche e potentissime che interagiscono in modo profondo con le culture umane del nuovo Impero. Niente orde di alieni dediti alla distruzione quindi, ma figure che si stagliano sulla vita dei loro sudditi e che, grazie a oscuri poteri, influenzano a piacimento.

L’Igisum Duga, il marchio Hekath che l’Imperatore ha imposto all’umanità, è il filo rosso che collega i Divini con le culture e si riflette in gioco con poteri ed effetti speciali. I personaggi marchiati con un Igisum Duga, le Fiere (animali mutati dalla corruzione Hekath) e l’ambiente stesso, subiranno infatti l’effetto della vicinanza di ogni Divino in modo completamente differente.

Rispetto al passato esiste un’altro elemento di stacco: le Voci, ovvero umani legati a un Divino che ne esprimono la volontà al mondo. Ad esempio il Saggio è affiancato dal suo fidato Scriba, mentre lo Ierofante è attorniato dai suoi bambini benedetti che ne cantano la volontà, trasmettendo il dono dell’Igisum Duga attraverso il tocco di piccole mani oscure.

In Evolution Pulse Rinascita gli Hekath sono quindi dei veri e propri pilastri dell’ambientazione con cui i personaggi potranno interagire in ogni momento!

L’uscita di Evolution Pulse Rinascita è prevista per Lucca Comics & Games 2019, ma varie demo aperte al pubblico saranno disponibili a PLAY Modena, il 5-7 Aprile, presso i tavoli di The World Anvil (stand Manicomix/Alleanza Games).