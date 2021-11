Finalmente Ewan McGregor parla di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie TV ambientata nell’universo di Star Wars, e lo fa in un brevissimo teaser, appena 1 minuto, disponibile da pochi minuti su Disney Plus pubblicato in concomitanza con il Disney Plus Day.

Ewan McGregor parla di Obi-Wan Kenobi, la serie TV

Dal teaser apprendiamo che Obi-Wan Kenobi sarà ambientata circa 10 anni dopo La Vendetta dei Sith e prima di Una Nuova Speranza, in quella che ormai è stata definiva l’era del Regno dell’Impero ed in cui sono stati ambientati altri progetti come Solo o The Bad Batch. La serie esplorerà dal punto di vista di Obi-Wan non solo la trasformazione di Anakin in Vader ma anche la pericolosità di una galassia in cui ai Jedi viene letteralmente data la caccia sotto le leggi Sith di Palpatine.

Ewan McGregor ha detto:

C’era un forte desiderio affinché questo personaggio tornasse. I fan hanno aspettato davvero a lungo questo momento e la cosa più bella è che insieme a me tornerà anche Hayden Christensen… avremo la possibilità di scontrarci di nuovo. Sarà una soddisfazione per tutti e speriamo che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a noi tornare ad interpretare questi personaggi.

La regista Deborah Chow ha aggiunto:

È davvero entusiasmante vedere Ewan McGregor tornare a vestire i panni di Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen in quelli di Anakin/Darth Vader. Non avremmo potuto raccontare una storia di Obi-Wan senza di loro e senza le loro interpretazioni di quei personagi. Ci addentreremo in un momento della Galassia molto oscuro, in cui i Jedi non sono al sicuro. Ci sono cacciatori e agenti imperiali ovunque: ed è da qui che parte la nostra storia e dal fatto che l’ultima missione di Obi-Wan sia mantenere Luke al sicuro.

Eccovi qualche concept art ufficiale:

