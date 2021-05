Ex animatore MAPPA (L’Attacco dei Giganti) descrive le proibitive condizioni di lavoro

L’animatore freelance Mushiyo ha spiegato i perché dietro la sua scelta di lasciare lo Studio MAPPA, il rinomato studio di animazione giapponese fondato il 14 giugno 2011 da Masao Maruyama, in una serie di tweet pubblicati sul suo account Twitter ufficiale il 14 maggio. Questi tweet erano inizialmente pubblici, ma in seguito Mushiyo ha bloccato il suo account.

Secondo Mushiyo, che ha lavorato alla stagione più recente de L’Attacco dei Giganti, la cui ultima stagione è stata trasmessa da Dynit in simulcast con il Giappone a partire dall’8 dicembre sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID, lo studio ha costretto i propri dipendenti a lavorare in condizioni malsane durante la durata della serie.

Quello che Mushiyo ha messo in discussione è il modo con cui la società ha trattato i propri dipendenti per tutta la durata della produzione de L’Attacco dei Giganti, descrivendo la loro esperienza di essere invitati a correggere i disegni più e più volte fino al sorgere del sole.

Ha criticato la decisione di MAPPA di lavorare su quattro spettacoli allo stesso tempo invece di formare adeguatamente il suo team in modo che tali correzioni non fossero necessarie. Mushiyo ha paragonato l’ambiente di lavoro ad una “fabbrica” dove gli animatori di “livello inferiore” sono incaricati di correggere i problemi invece di disegnare.

Naturalmente Mushiyo non è stato il solo a lamentarsi delle pessime condizioni di lavoro.

Vi ricordiamo che lo Studio MAPPA ha assunto l’animazione della popolare serie anime L’Attacco dei Giganti da Wit Studio a partire dalla prima parte della sua stagione finale. La serie ha debuttato nel dicembre 2020 mentre MAPPA stava lavorando anche a Jujutsu Kaisen e Gymnastics Samurai. Zombie Land Saga Revenge ha debuttato ad aprile. Mushiyo ha regolarmente condiviso i propri artwork mentre lavorava alla stagione finale di L’Attacco dei Giganti su Twitter.

Hajime Isayama ha iniziato la serializzazione de L’Attacco dei Giganti sul mensile Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha a partire dall’edizione del settembre 2009. In Gippone il manga si è appena concluso.

In Italia è edito dal 22 marzo 2012 dalla casa editrice Planet Manga che ne descrive così la trama:

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.