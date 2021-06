Exception, l’anime horror e sci-fi firmato Hirotaka Adachi, arriva su Netflix

Il catalogo di Netflix si aggiorna con un ulteriore anime, oltre che Edens Zero che sarà disponibile in tutto il mondo al di fuori del Giappone il 26 agosto e il film anime Mobile Suit Gundam Hathaway (Kidō Senshi Gundam: Senkō no Hathaway) il nuovo lungometraggio della saga di Kidou Senshi, Gundam, che arriva su Netflix il 1 luglio. Durante il quarto giorno della sua Geeked Week Netflix ha annunciato l’acquisto di Exception una serie horror ambientata nello spazio basata su una nuova storia del romanziere e filmaker Hirotaka Adachi conosciuto anche come Otsuichi.

Exception: il nuovo anime originale firmato Hirotaka Adachi

Di coda parlerà Exception? L’anime seguirà la storia dell’umanità, costretta ad abbandonare la Terra e ora alla ricerca di una nuova casa nella galassia. Un gruppo di esploratori viene spedito verso un pianeta da poco scoperto con l’obiettivo di trasformarlo nella nuova Terra.

Questa la key visual, decisamente spaventosa, a tinte horror:

Netflix descrive la storia:

In un lontano futuro, gli esseri umani sono stati costretti a lasciare la terra e a migrare in un’altra galassia. Una squadra avanzata di veicoli spaziali arriva su un pianeta che deve essere terraformato. Ogni membro della squadra è prodotto da una stampante 3D biologica.

Qui sotto potete guardare il video della quarta giornata della Geeked Week:

Netflix aveva annunciato già nel febbraio 2020 che stava collaborando con diversi creatori tra cui Otsuichi (film Stare, Goth, Calling You, Zoo) per espandere la sua lineup di anime.

Hirotaka Adachi è regista e autore di manga che in passato ha lavorato alla sceneggiatura di Ultraman Geed e ha scritto svariati manga, tra cui My Capricorn Friend e Shounen Shoujo Hyouryuuki, quest’ultimo disegnato da Usamaru Furuya.

A occuparsi del character design dell’anime c’è anche Yoshitaka Amano, conosciuto soprattutto per il suo lavoro sui brand di Final Fantasy, Vampire Hunter D e The Sandman: The Dream Hunters.

