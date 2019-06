Extraordinary Adventures: Pirates un deck building game per diventare Re dei Pirati

Un nuovo gioco in scatola piratesco: costruite il mazzo della vostra ciurma e andate alla ricerca di un tesoro leggendario nei mari caraibici.

Glenn Drover, già autore di Age of Empires III: The Age of Discovery, tornerà a far parlare di se con il gioco in scatola Extraordinary Adventures: Pirates, edito da Forbidden Games e illustrato da Mark Page.

Extraordinary Adventures: Pirates sarà un deck building game ambientato nei mari dei Caraibi, durante gli anni d’oro della pirateria.

Il gioco sarà prodotto in seguito ad una fortunata campagna di raccolta fondi avvenuta sulla piattaforma Kickstarter lo scorso novembre. Grazie al raggiungimento del suo obiettivo verrà messo in commercio questa estate, debuttando durante la prossima Gen Con.

Extraordinary Adventures: Pirates, sarà un gioco per 2-5 giocatori, in cui ognuno comanderà una piccola flotta pirata, composta da 3 navi, che solcheranno i mari caraibici e andranno alla ricerca di ricchezze. Lo scopo del gioco sarà quello di farsi incoronare nuovo Re dei Pirati e per farlo bisognerà raggiungere un leggendario tesoro, custodito in un galeone spagnolo alla fonda a Trinidad.

La meccanica principale del gioco sarà costituita dalla costituzione di un mazzo che rappresenterà la ciurma agli ordini di ogni giocatore.

Durante ogni partita i giocatori dovranno decidere come procedere sul tabellone di gioco, abbordando lungo la navigazione delle navi mercantili e guadagnare risorse che andranno vendute nei porti delle varie isole. Il denaro potrà quindi essere utilizzato per migliorare la ciurma, acquistando carte più potenti per il proprio mazzo. I giocatori però non dovranno farsi prendere troppo la mano dagli atti di pirateria, perché il gioco terminerà quando qualcuno riuscirà a raggiungere il tesoro.

Seguirà quindi la fase di assegnazione dei punti, determinati dalle varie azioni svolte durante il gioco: chi avrà guadagnato più punti verrà incoronato Re dei Pirati vincendo la partita.

Il gioco, grazie alla sua immediatezza e facilità di apprendimento, saprà attirare l’attenzione dei giocatori alle prime armi, tuttavia le molteplici strategie date dalla grande varietà di carte, appassioneranno anche i giocatori più esperti.

Extraordinary Adventures: Pirates verrà messo in commercio ad agosto 2019 da Forbidden Games. Attualmente l’editore non ha indicato un prezzo di lancio, né ci sono informazioni su una eventuale localizzazione italiana.