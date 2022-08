Sembra giungere alla conclusione di un brutto capitolo la vita di Ezra Miller che ha accettato di andare in terapia. La vita del giovane attore è stata costellata negli ultimi mesi da comportamenti strambi, pericolosi e ben oltre la legalità. L’attore di The Flash e Animali Fanstastici ha diffuso, tramite uno dei suoi agenti, un comunicato ufficiale in cui si è scusato, ha ammesso i problemi che lo riguardano accettando un aiuto da parte di medici e professionisti.

Ezra Miller va in terapia: l’attore si scusa e ammette i suoi problemi

Le vicende extra-set di Ezra Miller erano iniziate parecchi mesi con una serie di alterchi con diversi fan. La situazione tuttavia era velocemente degenerata con numerose accuse e denunce di maltrattamenti e abusi anche nei confronti di minori; successivamente Miller era stato avvistato percorrere gli Stati Uniti con un giubbotto anti-proiettile, l’attore infatti temeva per la sua vita e di essere stato preso di mira dall’FBI e dal Ku Klux Klan. L’ultimo episodio in ordine di tempo era stato l’arresto in Vermont per una effrazione e il furto di alcune bottiglie di alcolici in una abitazione.

Nel comunicato, Ezra Miller è confermato di aver già iniziato un percorso di terapia:

Dopo aver recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di essere affetto da complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un percorso. Voglio scusarmi con tutti coloro che ho fatto preoccupare e sconvolto con i miei comportamenti passati. Mi impegno a fare tutto ciò che è necessario per tornare in piena forma, ed essere sano e produttivo.

La decisione di Ezra Miller di andare in terapia corrobora quanto riportato qualche giorno fa con Warner Bros. Discovery che vagliava tre opzioni per The Flash fra cui proprio quella di convincere Ezra Miller a chiedere un aiuto medico professionale per i suoi problemi e limitarlo nella campagna promozionale del film o rimuoverlo completamente da qualsiasi attività stampa. Scemano le possibilità di un recasting prima dell’uscita del film o della sua cancellazione in maniera analoga a quanto avvenuto con Batgirl, The Flash è costato 200 milioni di dollari.

Secondo l’insider ViewerAnon il film diretto da Andy Muschietti è stato accolto positivamente dal pubblico, riscontrando tra i numeri più alti di qualsiasi altro progetto del DCEU. Inoltre proprio nei giorni scorsi era arrivata la notizia della partecipazione di Ezra Miller alle riprese aggiuntive di The Flash. Allo stato attuale The Flash rimane confermato per il 23 giugno 2023.