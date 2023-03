La F1 2023 è iniziata con due grandi trionfi della RedBull prima con Max Verstappen e poi con Sergio Perez che sono riusciti ad eclissare tutti gli avversari. Ora si ritorna in pista in Australia nel weekend del 31 marzo e 2 aprile sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. La gara è attesa domenica 2 aprile 2023 alle ore 07:00 italiane.

Dopo le gare inaugurali del Bahrain e dell’Arabia Saudita, la Formula 1 arriva in quella che fino a qualche tempo era la prima gara del Mondiale: il GP d’Australia. Attualmente la RedBull sembra irraggiungibile dalle dirette inseguitrici Ferrari e Mercedes. Inaspettatamente, poi, si è inserita anche la sorprendente Aston Martin che in due gare ha permesso di far ritornare in auge il campione Fernando Alonso. Melbourne è sempre stato un luogo fortunato per la Ferrari, con tanto di record sul giro ancora detenuto da Leclerc di ben 1:20.260.

Calendario della gara

Il calendario del Gran Premio dell’Australia è il seguente:

Venerdì 31 marzo

Prove libere 1: dalle ore 3:30 alle 4:30 ;

Prove libere 2: dalle ore 7:00 alle 8:00;

Sabato 1 aprile

Prove libere 3: dalle ore 3:30 alle 4:30;

Qualifiche: dalle ore 7:00 alle 8:00;

Differita: ore 14:00.

Domenica 2 aprile

Gara: ore 7:00;

Differita ore 15:00.

Dove vedere la gara?

Il GP dell’Australia di F1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Su TV8 è invece possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita (canale 8 del digitale). Disponibile anche la diretta streaming tramite Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e NOW solo se avete sottoscritto il Pass Sport.

Come vedere la F1 in Australia se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.