La F1 2023 è iniziata con un grande trionfo della RedBull con Max Verstappen che è riuscito ad eclissare tutti gli avversari. Ora si ritorna in pista in Arabia Saudita nel weekend del 18 e 19 marzo sul circuito di Jeddah. La gara è attesa domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00.

Il Jeddah Corniche Circuit dell’Arabia Saudita è il circuito cittadino più veloce del mondiale di F1 e si richiede una concentrazione altissima. La sua lunghezza di 6,174 km lo rende il secondo tracciato più lungo e impegnativo dopo quello di Spa-Francorchamps, tanto da avere 27 curve e fino a tre zone DRS. La gara si svolgerà in notturna dato il caldo afoso di quelle zone e promette di regalare grandi soddisfazioni.

Tante le attese soprattutto da parte dei tifosi della Ferrari che si aspettano un capovolgimento di fronte dopo l’enorme delusione del Bahrein e i conflitti all’interno della scuderia e le dimissioni di David Sanchez, l’Head of Vehicle Concept della Scuderia, e la strana ricerca di ingegneri spuntata su Linkedin. Si dovrà capire se il divario con la RedBull sia troppo insormontabile o meno e questo dovranno capirlo anche altre scuderie tra cui la Mercedes che non ha brillato. Da scoprire, infine, se la rinascita di Aston Martin con il brillante podio di Alonso, sia una semplice meteora o una brillante e forte stella.

Calendario della gara

Il calendario del Gran Premio dell’Arabia Saudita è il seguente:

VENERDÌ 17 MARZO

Ore 14.30: FP1 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: FP2 GP Arabia Saudita

SABATO 18 MARZO

Ore 14.30: FP3 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: Qualifiche GP Arabia Saudita

Ore 21.00: Qualifiche in Differita su TV8

DOMENICA 19 MARZO

Ore 18.00: GARA GP Arabia Saudita

Ore 21.00: GARA in Differita su TV8

Dove vedere la gara?

Il GP dell’Arabia Saudita di F1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky e sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Su TV8 è invece possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita (canale 8 del digitale). Disponibile anche la diretta streaming tramite Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e NOW solo se avete sottoscritto il Pass Sport.

Come vedere la F1 in Arabia Saudita se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.