Fallout: The Roleplaying Game: disponibile il preorder

A partire da oggi il gioco di ruolo ufficiale di Fallout, Fallout: The Roleplaying Game, edito da Modiphius Entertainment è disponibile per il preordine online nella sua edizione in lingua inglese. Collegandosi al sito dell’editore gli appassionati del celebrato franchise videoludico potranno ordinare il manuale base, il kit del Game Master oppure diversi bundle che raccoglieranno anche alcuni accessori speciali per il gioco.

Fallout: The Roleplaying Game porterà nella dimensione del gioco di ruolo “carta e panna” le celebri atmosfere post nucleari del videogioco e permetterà ai giocatori di descrivere le proprie avventure ambientate nel 2077, all’indomani dell’apocalisse nucleare che ha sconvolto il mondo intero. Dalle ceneri di questa tragedia sono sorte nuove civiltà, pronte a lottare per sopravvivere in questo nuovo mondo.

Il gioco di ruolo di Fallout lascerà ai giocatori libertà di azione, permettendo diversi tipi di esperienze, scenari e avventure, la cui lore attingerà a piene mani dal videogioco. Sarà quindi possibile, ad esempio, interpretare una banda di sopravvissuti alla ricerca del proprio posto nel mondo, oppure collaborare con fazioni come la Confraternita d’Acciaio o i Super Mutants.

Per garantire un’esperienza il più possibile aderente al gioco da cui è tratto, Fallout: The Roleplaying Game, consentirà ai giocatori di creare il proprio personaggio scegliendo tra sopravvissuti, super mutanti, i ghoul e persino i robot Mr. Handy.

Fallout: The Roleplaying Game sarà basato sul sistema di gioco 2d20, un sistema di gioco originale ideato da Modiphius Entertainment, in grado di gestire scenari dinamici, ma al tempo stesso narrativi. Questo sistema di gioco richiederà ai giocatori l’utilizzo di due dadi da 20: contrariamente al tradizionale d20 system nel 2d20 i migliori risultati sono ottenuti tramite dei tiri di dado più bassi possibile.

Il preorder di Fallout: The Roleplaying Game prevederà diverse possibilità, a partire dal manuale base (38,00 sterline, 43,00 in bundle con i dadi o 61,00 in bundle con il Game Gamemaster Toolkit), il Game Gamemaster Toolkit (25,00 sterline), il set di dadi ufficiali (16,00 sterline) e la G.E.C.K. Special Edition Box (disponibile in due bundle da 140,00 e 189,00 sterline) che conterrà alcuni accessori speciali tra i quali i tappi di Nuka Cola.