Il pubblico italiano vive in funzione di un solo evento televisivo: il Festival di Sanremo. Nel 2023 avremo la sua 73ª edizione, presentata da Amadeus al Teatro Ariston. Ma c’è un altro tipo di pubblico che attende un altro tipo di evento, quella che per molti rappresenta una competizione ancor più interessante, quella vera: il FantaSanremo, invenzione di un gruppo di amici delle Marche. Una sorta di “Fantacalcio musicale” che solo nel 2021 approda sul web con un vero e proprio sito ufficiale. Vediamo esattamente di cosa si tratta.

FantaSanremo: che cos’è e come funziona?

In cosa consiste il FantaSanremo

Qualche settimana dell’inizio del Festival di Sanremo – quest’anno su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio – iniziano le prime fasi del FantaSanremo. Ma in cosa consiste esattamente? Si tratta di un gioco e consiste nel creare una squadra virtuale composta da 5 cantanti tra quelli in gara per ogni edizione.

L’obiettivo, durante le serate della competizione canora, è quello di accumulare più punti possibili all’interno della Lega nazionale, o locale creata appositamente per sfidare amici e conoscenti. Insomma, questo curioso gioco ha ben poco a che vedere con la musica, ma è ormai uno degli incentivi maggiori per seguire Sanremo. Qual è lo scopo? Non ne esiste uno, se non il puro divertimento. Al FantaSanremo, infatti, non si vince assolutamente nulla.

Come iscriversi e giocare

Una volta effettuato l’accesso al sito ufficiale del FantaSanremo, sarà sufficiente iscriversi col proprio indirizzo e-mail, o tramite un account Google, e comporre la propria squadra. Il gioco è totalmente gratuito, o almeno non nel vero senso della parola. I 5 componenti della propria squadra, infatti, possono essere “comprati” con una moneta virtuale, il baudo, in onore di Pippo Baudo, storico presentatore del Festival della musica italiana. Dopo la registrazione, ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per formare il proprio team e scegliere un capitano.

Bonus e malus

Entriamo ora nel vivo del gioco. Come si fa ad ottenere i punti? Chi gestisce il sito ha il compito di aggiornare il punteggio di ogni singolo artista per ogni serata del Festival di Sanremo, e per farlo deve stare molto attento durante la diretta. Per accumulare punti, infatti, ognuno dei big deve compiere delle azioni – più o meno volontarie – sul palco dell’Ariston. Quali sono? Ecco che entra in gioco il succosissimo elenco di bonus e malus per guadagnare o perdere preziosi punti. Nel caso del capitano scelto, questi raddoppiano.

Malus

L’elenco dei malus va dagli errori più semplici, come sbagliare il nome di un artista o di un brano, alle situazioni quelle più assurde. Tra i più caratteristici:

Caduta o spostamento vistoso della dentiera (-25)

Caduta del parrucchino o spostamento del riporto (-25)

Bestemmia in diretta (-66,6)

Bonus

A differenza dei malus, i bonus si dividono in diverse categorie:

Bonus posizioni in classifica

Premi della Critica

Bonus ad personam

Bonus serali

Bonus Premium

I più noti e variegati sono sicuramente i bonus serali, accumulabili dunque per ogni serata. Del lunghissimo elenco ne ricordiamo i più divertenti:

Batti cinque con Gianni Morand i (+10)

i (+10) Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio (+25)

(+25) Bonus Pelù : l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico (+20)

: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico (+20) Artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro (+20)

L’artista bacia la telecamera, deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio (+15)

Tra i Premium, passano alla storia:

Bonus Pandora : L’artista riceve una proposta di matrimonio durante la settimana del Festivàl, valido solo se l’artista risponde con un sì. Se sul palco raddoppia (+20)

: L’artista riceve una proposta di matrimonio durante la settimana del Festivàl, valido solo se l’artista risponde con un sì. Se sul palco raddoppia (+20) Bonus Philadephia: Artista spalmato a terra, lungo o sdraiato per terra (+10)

Vi ricordiamo che. per partecipare attivamente al FantaSanremo, è possibile seguire il Festival in diretta anche sul sito di Rai Play.