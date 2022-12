Una delle più grandi sorprese di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata l’apparizione di John Krasinki, ormai rinomato attore e regista, nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, uno dei pilastri dei Fantastici 4. Un casting molto azzeccato e che per i fan Marvel ha rappresentato un sogno diventato realtà. A quanto pare, però, il suo cameo nel film esclude un’apparizione futura nell’MCU.

John Krasinski esclude un futuro nei panni di Reed Richards

Non ci sono state discussioni per un qualcosa di continuativo. Kevin Feige mi ha chiamato durante l’ultima settimana di riprese di Jack Ryan e mi ah chiesto se volessi volare da Los Angeles per raggiungerli e far parte del film, girando il tutto in una sola giornata. Sono stato onorato di averlo fatto. Sono partito da Budapest dopo aver finito le riprese e sono andato direttamente sul set di Doctor Strange. Mi ritengo un grande fan di questi personaggi e di questo mondo in particolare, quindi ho colto al balzo l’opportunità e mi sono divertito.

Queste le dichiarazioni di Krasinski ai microfoni di The Wrap. L’attore ha poi aggiunto che si è trattata di un’esperienza incredibile e folle al tempo stesso e che si aspettava una fine differente per il suo personaggio (non di certo quella di venir eliminato in pochi minuti). Il suo Reed Richards è stato presentato come membro degli Illuminati, una delle fazioni storiche dei fumetti Marvel, appartenente a Terra-838.

Molto probabile, dunque, che per il reboot dei Fantastici 4 verrà scelto un nuovo attore per vestire i panni di Reed Richards. Il film sarà diretto da Matt Shakman, regista di WandaVision, mentre Jeff Kaplan e Ian Springer si occuperanno della sceneggiatura. Inizialmente era stato scelto Jon Watts, regista della trilogia sull’uomo ragno di Tom Holland, ma il regista ha preferito abbandonare il progetto. Kevin Feige ha accolto in maniera molto comprensiva la decisione di Watts, ringraziandolo per i grandi contributi apportati e sperando di poter lavorare ancora con lui in futuro. Il film sui Fantastici 4 arriverà nelle sale il 14 febbraio 2025.