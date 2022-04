Notizia a dir poco clamorosa in casa Marvel Studios. Jon Watts la regia dell’attesissimo reboot dei Fantastici 4 che avrebbe riportato i celebri personaggi nuovamente sotto l’ala della casa madre a seguito dell’acquisizione della Fox da parte di Disney.

Jon Watts lascia la regia del reboot sui Fantastici 4

L’annuncio è stato ripreso dal portale americano Deadline e, a quanto pare, non ci sono state divergenze creative come successo in passato con il regista di Doctor Strange Scott Derrickson, poi rimpiazzato da Sam Raimi per il sequel. Jon Watts ha spiegato di essersi allontanato dal progetto per prendersi una pausa dal mondo dei supereroi.

Il regista si è rivelato di grande impatto per i Marvel Studios, avendo diretto la trilogia di Spider-Man con Tom Holland. L’ultimo in ordine cronologico, ovvero No Way Home, ha sbancato completamente al botteghino diventando il terzo film con i più alti incassi di sempre oltre ad aver unito intere generazioni di fan grazie ai ritorni di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Kevin Feige ha accolto in maniera molto comprensiva la decisione di Watts, ringraziandolo per i grandi contributi apportati e sperando di poter lavorare ancora con lui in futuro. Si vocifera infatti che, terminata questa pausa, Watts possa tornare per dirigere il quarto film di Spider-Man con Tom Holland (praticamente già confermato).

Staremo a vedere chi sarà il suo sostituto e soprattutto quando la Marvel deciderà di annunciare il cast ufficiale del film. I fan continuano a chiedere a gran voce John Krasinski ed Emily Blunt rispettivamente nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic e Susan Storm/Donna Invisibile.

Fox aveva già provato a riportare in scena i Fantastici 4 con un reboot uscito nel 2015, massacrato da critica e pubblico. Al momento la data di uscita del nuovo film targato Marvel non è ancora stata annunciata, ma Kevin Feige sta già programmando la prossima decade di progetti legati al MCU.