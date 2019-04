Fantasy Flight annuncia una nuova campagna per Star Wars: Armada

Fantasy Flight, azienda dietro la produzione di molti giochi legati alla saga di Star Wars, ha confermato l’arrivo di una nuova espansione campagna dedicata a Star Wars: Armada. Scopriamo insieme l’annuncio diramato:

La galassia è in guerra. La Guerra Civile Galattica imperversa tra le stelle, soprattutto nelle zone senza legge dell’Orlo Esterno e dell’Orlo Mediano. I nuovi comandanti guidano la loro flotta verso questi sistemi, cercando di crearsi un nome mentre cercano risorse, alleati e il controllo della galassia. Mentre accumulano potere, tutti sono convinti che ci sarà a breve una grande battaglia, che determinerà se la crescente ribellione verrà schiacciata dall’Impero, oppure la scintilla della speranza brucerà ogni singola struttura, dando inizio ad una nuova era.

Fantasy Flight Games è lieta di annunciare l’arrivo di Rebellion in the Rim, la seconda campagna e espansione di Star Wars: Armada, pronta per uscire nel terzo quarto del 2019, e disponibile da ora per il preorder dal vostro negoziante di fiducia o online tramite il sito (spedizione negli Stati Uniti).