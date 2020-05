Fantasy Flight Games: in arrivo nuovi giochi Marvel?

Fantasy Flight Games ha confermato i propri piani circa la pubblicazione di giochi da tavolo con licenza supereroi Marvel. La notizia è avvenuta durante una chat “Ask Me Anything” (chiedimi tutto) con Michael Boggs, uno dei designer di Marvel Champions: The Card Game.

Durante la live è stato chiesto se Marvel Champions sarebbe stato l’unico gioco Marvel in programma per Fantasy Flight Games. A questa domanda ha risposto Evan Johnson, Marketing Manager Fantasy Flight Games, con un semplice no, ma che quel no era tutto ciò che avrebbe rivelato durante il live stream.

L’editore ha ottenuto la licenza sui supereroi (e supercattivi) Marvel, da utilizzare ovviamente per realizzare giochi da tavolo, l’anno scorso. Al momento l’unico gioco presente nel catalogo di Fantasy Flight Games è Marvel Champions: The Card Game (Marvel Champions: il gioco di carte, localizzato da Asmodee Italia).

Marvel Champions: The Card Game è un gioco di carte collaborativo in cui i giocatori (da 1 a 4) impersoneranno uno degli iconici eroi Marvel per sconfiggere uno dei pericolosissimi supercriminali e i suoi sgherri. Oltre alla scatola base sono stati pubblicati diversi contenuti di espansione quali scenari aggiuntivi e mazzi personaggio.

Rimane quindi l’interrogativo su che genere di gioco potrebbe essere sviluppato in futuro l’editore, stante il fatto che Atomic Mass Games è in possesso della licenza sui supereroi Marvel per realizzare il gioco con miniature Marvel: Crisis Protocol.

Le risposte a questa domanda potrebbero arrivare questa estate in occasione del Gen Con. Non si hanno ancora notizie circa l’edizione dell’importante fiera di Indianapolis, tuttavia la settimana in cui avviene la convention è storicamente foriera di notizie e anticipazioni da parte degli editori internazionali.