Fantasy Island: il trailer finale dell’horror targato Blumhouse

Ormai mancano circa quindici giorni all’uscita nelle sale cinematografiche – sia in Italia che negli Stati Uniti – dell’adattamento horror intitolato Fantasy Island. Ebbene, Sony Pictures non ha tardato a pubblicare il trailer finale del nuovo show della Blumhouse diretto da Jeff Wadlow. Ebbene, in attesa di vedere Fantasy Island al cinema, ricordiamo che nel cast figurano attori del calibro di Michael Peña, il quale interpreterà Mr. Roarke, ma ci saranno anche Lucy Hale, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Austin Stowell, Portia Doubleday, Michael Rooker e, per finire, non mancherà Maggie Q. Di seguito, il trailer e la sinossi ufficiale della nuova pellicola cinematografica.

Il nuovo horror targato Blumhouse – che nasce dall’ispirazione della famosissima e storica serie risalente agli anni ’70 intitolata Fantasilandia – oltre al regista che ha diretto anche Never Back Down, Kick-Ass 2 e Obbligo o verità, vedrà i nomi di Chris Roach e Jillian Jacobs, nonché gli sceneggiatori.

Sinossi ufficiale

“In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.”

Dunque, siete curiosi di vedere il nuovo horror targato Blumhouse che uscirà in Italia il 13 febbraio (e il 14 negli Stati Uniti)? E cosa ne pensate nel trailer finale di Fantasy Island? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.