Prende il via Fantasyland, l’evento imperdibile per tutti gli amanti del genere fantasy, che si terrà nelle Librerie Feltrinelli dal 28 febbraio al 9 aprile. Preparatevi a un evento straordinario, che trasforma le librerie in un mondo immaginario, popolato di iniziative, proposte bibliografiche, promozioni ed esclusive, dove i mondi fantastici sono protagonisti assoluti. Oggi, A Milano, si terrà Welcome to Fantasyland, l’inaugurazione che darà il via al tutto.

Welcome to Fantasyland a Milano

Tra i mondi fantastici più amati troviamo quelli della letteratura fantasy, della fantascienza e del gotico, che sempre di più si stanno affermando tra le letture preferite da giovani e adulti. Proprio per questo motivo, Fantasyland vuole offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i lettori che vogliono esplorare questi mondi fantastici, talvolta distopici, ma sempre affascinanti. Oggi, 28 febbraio, l’appuntamento è presso la Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano, dove a partire dalle 19:00 si terrà l’evento di inaugurazione Welcome to Fantasyland.

La serata speciale sarà condotta da Marta Perego, e vedrà la partecipazione esclusiva dell’illustratore fantasy Paolo Barbieri, che firmerà le tavole di Fantasyland. Inoltre, il divulgatore fantascientifico Adrian Fartade farà vivere ai partecipanti un’atmosfera siderale con la performance Gli alieni non sono buoni da mangiare (forse…): E.T., L’uomo che cadde sulla terra di Walter Trevis, Extraterreste di Eugenio Finardi…”. E poi ancora, Eleonora Montagnana si esibirà in un concerto live dedicato alle colonne sonore di molti film e serie tv cult, come ad esempio La Storia Infinita e Il Trono di Spade. Per l’occasione, RED Caffè proporrà un cocktail speciale a tema fantastico, ideato per l’occasione da Dario Comini, Master Mixologist del Nottingham Forest Cocktail Bar di Milano.

Tanti ospiti in tutta Italia

Tra gli ospiti più attesi ci sono poi anche la scrittrice Licia Troisi, autrice delle serie fantasy ambientate nel Mondo Emerso, e gli autori Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall e Moony Witcher. Questi autori parteciperanno a eventi speciali nelle principali città italiane, dove presenteranno le loro opere e incontreranno i lettori. Nel caso siate appassionati lettori, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare numerosi libri scritti da questi autori, come ad esempio la saga completa de Le Cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi.

