Le Librerie Feltrinelli si preparano a trasformarsi in un’incantevole terra immaginaria chiamata Fantasyland con una serie di eventi iniziati il 20 febbraio che continueranno fino al 9 aprile. Fantasyland è infatti sarà caratterizzato da una vasta gamma di iniziative, promozioni e proposte bibliografiche, come ad esempio la presentazione del nuovo libro di Luca Azzolini: L’Inventamondi (Gribaudo)

Fantasyland con Luca Azzolini

Fantasyland si prepara ad ospitare Luca Azzolini e il suo nuovo libro L’Inventamondi (Gribaudo). L’appuntamento con tutti gli appassionati è Domenica 12 marzo, alle ore 11:00, presso laFeltrinelli in piazza Duomo a Milano.

Foto: ©Librerie Feltrinelli



L’Inventamondi racconta la storia di Timo che ha un dono speciale: quello di capovolgere la realtà, di creare dei veri e propri mondi, in relazione alle sue emozioni e ai modi in cui percepisce i luoghi e chi gli sta intorno.

Tanti altri eventi in programma

Le principali città italiane si preparano a ospitare anche altri numerosi ospiti di spicco nelle librerie Feltrinelli, tra cui l’illustratore fantasy Paolo Barbieri, il divulgatore fantascientifico Adrian Fartade con i suoi spettacoli Gli alieni non sono buoni da mangiare (forse…) e Vivere nella galassia di Star Wars (in programma a Milano in Piazza Piemonte e Roma presso l’Alcazar), e gli scrittori Licia Troisi, Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher e molti altri.

Tra gli eventi in programma, spicca la Welcome to Fantasyland iniziativa di inaugurazione prevista per martedì 28 febbraio presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano. Il 27 marzo, in diverse librerie Feltrinelli italiane, è prevista la Blackwater Night in contemporanea, in occasione dell’uscita del nuovo libro della saga di McDowell (Neri Pozza) intitolato Pioggia. Saranno infine anche organizzate sessioni di gioco a tema Dungeons and Dragons, oltre alla giornata It’s Manga Time dedicata alle creature fantastiche giapponesi, prevista nella nuova Manga Lounge della Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano.