Farewell, My Dear Cramer – First Touch su Crunchyroll

Farewell, My Dear Cramer – First Touch (Sayonara, Watashi no Cramer – First Touch), il film animato basato sul manga sportivo My Dear Cramer (Sayonara Watashi no Cramer) di Naoshi Arakawa autore di Bugie d’Aprile (recuperate su Amazon il primo volume del manga) sbarca su Crunchyroll oggi 11 giugno 2021.

Farewell, My Dear Cramer – First Touch doveva uscire nell’aprile del 2021, ma per via della pandemia il suo debutto è stato posticipato.

Farewell, My Dear Cramer – First Touch: il film

Farewell, My Dear Cramer – First Touch adatta la storia del manga prequel Sayonara, Football, che segue Nozomi Onda, un’alunna delle medie che sta sempre in panchina perché la sua scuola ha solo un club maschile di calcio e non ne ha uno femminile. Nozomi tormenta di continuo l’allenatore per convincerlo a farla giocare e desidera calcare il campo durante la successiva stagione e dimostrare così di poter giocare bene quanto un maschio a Yasuaki “Namek” Tani, un suo rivale e amico d’infanzia.

Così Crunchyroll descrive la trama:

Senza aver mai raggiunto particolari obiettivi durante le medie, Sumire Suo riceve una strana offerta. La sua principale rivale, Midori Soshizaki, la invita a unirsi a lei nella sua squadra calcistica delle superiori, promettendole però che mai l’avrebbe fatta giocare da sola. È un’offerta onesta, ma c’è da chiedersi se Suo accetterà la proposta. Il sipario si apre, dunque, su una storia gremita di giocatrici di calcio, ognuna con una diversa personalità!

Farewell, My Dear Cramer – First Touch è diretto da Seiki Takuno (Boarding School Juliet, Yamada-kun and the Seven Witches) presso la LIDEN FILMS, Natsuko Takahashi (Tokyo Magnitude8.0, Cutie Honey Universe) sta scrivendo la sceneggiatura. Eriko Itō (Hamatora, Ane Log) sta progettando i personaggi e Masaru Yokoyama (Bugie d’Aprile, Fruits Basket) sta componendo la musica. Toei sta distribuendo il film.

Qui sotto potete guardare il treaser:

Farewell, My Dear Cramer: il manga e l’anime

Farewell, My Dear Cramer di Naoshi Arakawa è stato serializzato sul Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dal maggio 2016 e raccolto in tredici volumi tankōbon. È il sequel diretto della precedente serie Sayonara, Football, serializzata sulla rivista E-no dal giugno 2009 all’agosto 2010 e raccolta in due volumi tankōbon. I Italia entrambi sono inediti.

Farewell, My Dear Cramer è stato poi adattato in un anime che ha debuttato il 4 aprile su Tokyo MX ed è disponibile per la visione su Crunchyroll.