Fase 4 dell’MCU in arrivo, i nuovi teaser di Wandavision

Questa settimana stanno venendo pubblicati gli ultimi teaser di Wandavision, serie che aprirà le porte alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, e su Instagram iniziano a vedersi le prime immagini teaser.

Le nuove immagini pubblicate sembrano mostrare i cambiamenti di epoche che vedremo durante la serie. Come i precedenti trailer hanno mostrato al pubblico, Wandavision attraverserà più epoche della storia della televisione, partendo dalle sitcom anni ’50 fino ad arrivare ai giorni nostri. Durante il Super Bowl dell’anno scorso, i fan hanno avuto un assaggio di questa linea temporale, per la quale pare evidente che il team creativo nutra molto affetto. Wandavision è uno dei prodotti Marvel Studios più attesi e la messa in onda di questa serie tv sul servizio di streaming Disney + rappresenterà un grande momento di prova per la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Il regista dietro alle telecamere di Wandavision è Matt Shakman che, in alcuni commenti rilasciati a SFX Magazine, ha affermato di essere nervoso nel dover dare il via alla tanto attesa Fase 4.

È un onore, ed è terrificante. Ed è surreale, come tutto il resto [proprio adesso]. Il fatto che siamo la prima proprietà del MCU Marvel ad essere pubblicata dal debutto di Endgame, non avrei mai potuto immaginarlo quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto… Ma è un modo meraviglioso per iniziare il lavoro della Marvel nel mondo dello streaming. Un’esposizione che è una lettera di amore gigante alla storia della televisione è un modo perfetto con cui il creatore dei blockbusters più grandi possa approdare alla televisione.

Matt Shakman ha anche sottolineato il grande supporto che l’architetto dell’Universo Cinematografico Marvel, Kevin Feige, ha dato nella realizzazione di Wandavision, definendolo la migliore fonte di saggezza e la migliore guida che il team creativo potesse desiderare. Wandavision, con il suo messaggio d’amore nei confronti della storia della televisione, debutterà su Disney + il 15 Gennaio 2021.