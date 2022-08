La Fase 6 del MCU è decisamente uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate 2022. Se Kevin Feige voleva l’attenzione del mondo, beh possiamo dirlo con serenità, al San Diego Comic-Con 2022 ci è riuscito perfettamente. In un momento di concreto disorientamento del pubblico e degli stessi protagonisti di questa Fase 4 del MCU, senza vere figure di leadership tra i supereroi, una squadra di eroi affiatata e coesa e senza ancora un vero big villain da affrontare, i tre titoli mostrati sono un tuono a ciel sereno. Eppure della Fase 6 del MCU non sappiamo ancora praticamente nulla e nel planning risultano rivelate “solo” tre posizioni su undici. Mancano diverse produzioni all’appello e recentemente Marvel Studios parrebbe essersi data da fare con l’ufficio registrazione trademark per depositare diversi titoli molto altisonanti ma che in nessuna maniera possiamo collocare al momento all’interno della Fase 6 del MCU.

Nel precedente articolo, ci siamo avventurati nell’esplorazione della Fase 5 del MCU mettendo sul piatto tutto quello che sappiamo (notizie, conferme, rumors) ma soprattutto quello aspettiamo e desideriamo per un percorso che sembra alquanto emozionante. In questo secondo articolo proverò ad accompagnarvi in un viaggio, decisamente più teorico rispetto al precedente, per provare a capire cosa accadrà nella Fase 6 del MCU ed in particolare nei tre prodotti rivelati, ovvero Fantastici Quattro, Avengers The Kang dinasty e Avengers Secret Wars.

La Fase 6 del Marvel Cinematic Universe: tutto quello che dovreste sapere

Non c’è alcun allarme spoiler, visto che ciò di cui parliamo rientra totalmente nel campo della ipotesi e i titoli in questione di fatto ancora non esistono (nessuna ripresa o ufficializzazione di sceneggiatori, solo la conferma di un regista).

Pronti? Si parte per il multiverso, anzi, per l’ultima tappa di questo multiverso.

Fantastici Quattro: chi guiderà i supereroi di domani?

I Fantastici Quattro passano a novembre 2024 (non inaugurando la Fase 6 del MCU che sarà preceduta forse da una serie tv) e a distanza di step di sei mesi ci troveremo Avengers The Kang Dinasty (diretto da Destin Daniel Cretton) e il climax di questi anni di gestione post Endgame, ovvero Avengers Secret Wars.

cosa sappiamo della Fase 5 e Fase del MCU

La super famiglia composta da Reed Richards, Susan Storm, Ben Grim e Johnny Storm (e noi speriamo anche i figli Franklin e Valeria) sarà necessariamente introdotta prima di questo film. Abbiamo già fatto qualche elucubrazione e devo dire che, dopo aver sciolto gli imbarazzi con la versione alternativa dell’Universo 838 interpretato da John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la cosa probabilmente risulterà più semplice del previsto.

Considerando che a quel punto (parliamo di oltre due anni a partire da oggi) è altamente probabile che Dr. Doom si sarà già rivelato (le ultime dichiarazioni pubbliche di Giancarlo Esposito sono sibilline ma sempre più sospette), posso solo immaginare la super famiglia scontrarsi con il dittatore latveriano (ammesso poi che sia introdotta la Latveria), il quale poi finirà per dare origine agli eventi che porteranno al corale e – ci auguriamo – sconvolgente Avengers Secret Wars.

Ma più verosimilmente I Fantastici Quattro si potrebbero trovare ad affrontare Kang e le sue versioni nate nel multiverso, oltre all’evoluzione dei suoi poteri. La direzione che prenderà il film sui Fantastici Quattro e quindi la prima milestone della Fase 6 del MCU è davvero imprevedibile. Con buona probabilità non si tratterà del tutto di un origin movie e sono piuttosto convinto che il fulcro narrativo sarà proprio l’esplorazione del multiverso, visto che stiamo vivendo appunto la Multiverse Saga.

Chi vedremo nei panni di Mr. Fantastic? Tornerà John Krasinski?

E questo sembrerebbe coerente con i due villain centrali di questo lungo arco produttivo: Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors e assolutamente confermato, visto il suo ruolo in Quantumania e il film degli Avengers che riporta il suo nome, e Dr. Doom, al momento solo presunto ma – siamo seri – davvero vogliamo pensare di poterne fare a meno?

L’esplorazione delle dimensioni e quindi anche i viaggi temporali (già visti in Loki Stagione 1, Spider-Man No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia) comporteranno certamente il coinvolgimento della T.V.A. e di Kang (e magari anche delle sue versioni alternative come Colui che rimane).

Kang il Conquistatore: burattinaio o pedina?

Kang, il cui vero nome è Nathaniel Richards, è un personaggio importantissimo nelle continuity di Casa Marvel, essendo il più importante e pericoloso viaggiatore del tempo dei relativi fumetti. Arcinemico di Mr. Fantastic, Kang è collegato alla famiglia di Richards e quel titolo “The Kang Dinasty”, anche in virtù della sua collocazione temporale nella Fase 6 del MCU, suona quasi come una probabile resa dei conti familiare tra il presente (gli F4) e il futuro (Kang stesso).

Della sua figura sapremo di più con il primo film della Fase 5 del MCU, ovvero Ant-Man and The Wasp Quantumania, ma la centralità della sua figura risulta molto evidente, proprio in riferimento alle sue uniche e peculiari capacità. Che potrebbero essere una delle mire di un Victor Von Doom, ma su questo ci arriveremo.

E sempre in riferimento al titolo del film che sarà diretto da Destin Daniel Cretton, lo stesso regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) è importare sottolineare l’omonimia con il ciclo fumettistico Kang Dinasty, una miniserie dei primi anni 2000 scritta da Kurt Busiek, in cui Kang arriva letteralmente a conquistare il mondo con l’intento di “salvarla” da futuri ben peggiori, in realtà anelando al dominio assoluto e per questo scatena una guerra globale che richiederà l’unione di tutte le forze possibili per essere sventata. Questa serie offre uno spunto e una possibile fonte di ispirazione interessante per il film diretto da Destin Daniel Cretton che sarebbe facilmente collegabile con il successivo Secret Wars.

Nella Fase 6 del MCU sarebbe concretamente possibile che le azioni di Kang e le continue “incursioni” (badate che questo termine è più importante di quanto sembri) operate da personaggi come Strange, America Chavez e gli altri eroi che conosciamo possano portare ad un collasso delle barriere dimensionali. Spalancando di fatto le parti per un tentativo di presa del potere da parte del despota in armatura che ben conosciamo con il nome di Dr. Doom. Insomma già dalla collocazione temporale del film, dal fatto che ci verrà presentato come main villain del primo film della Fase 5 del MCU possiamo immaginare Kang non come il vero grande villain, ma come il precursore di una crisi ancora più grave. Non necessariamente una pedina di un piano diabolico di Dr. Doom quanto piuttosto una vittima di una vera e propria pugnalata alle spalle.

E il signore di Latveria non è proprio uno stinco di santo.

Avengers Secret Wars: dal fumetto al film, l’epica conclusione di un’era

Nel precedente capitolo vi ho raccontato come il potere, l’influenza e la minaccia di Kang il Conquistatore potrebbero segnare delle conseguenze gravissime per il mutliverso della Fase 6 del MCU e che questi eventi rappresenterebbero un’ottima occasione per un colpo di mano da parte di Victor Von Doom. Le conseguenze degli eventi immaginati potrebbero far collassare, o per meglio dire confluire, una o più dimensioni sull’altra rischiando l’annientamento globale. Che di fatto è proprio quello che accede nell’omonima serie a fumetti Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribic del 2015, acclamata da pubblico e critica ed “erede spirituale” della famosa prima serie Secret Wars del 1984 da cui nacque il costume nero dell’Uomo Ragno e quindi Venom e molto altro.

Nella serie a fumetti Secret Wars, le incursioni, termine appunto utilizzato per indicare eventi catastrofici di portata dimensionale, portano gli ultimi due universi rimasti intatti fino a quel momento (Terra 616, ovvero la continuity principale del mondo Marvel e Terra 1610, ovvero l’universo Ultimate) a confluire nello stesso continuum, dando origine al Battleworld, una sorta di pianeta/arena di combattimento in cui tutti sono chiamati a scontrarsi sotto l’egemonia di un Dr. Doom autoproclamatosi divinità dopo aver assorbito i poteri degli Arcani.

In questa dimensione e con tutti i personaggi Marvel presenti (da Strange – inizialmente alleato di Destino – a Thanos, con addirittura due versioni di Reed Richards e di altri membri dei Fantastici Quattro e altri super gruppi, tra cui un Ciclope degli X-Men che ha accolto la Forza Fenice, giusto per fare qualche esempio) l’epicità degli scontri e la coralità ella narrazione hanno dato origine ad un ciclo fumettistico tra i più importanti appunto dai tempi della Saga dell’Infinito di Jim Starlin, e poi Civil War di Mark Millar, Secret Invasion (scritto da B.M. Bendis), ecc.

Non è difficile immaginare, per la Fase 6 del MCU, un Dr. Doom capace di sfruttare subdolamente Kang il Conquistatore e il suo potere di viaggiatore del tempo (e chissà quale altra diavoleria), con quest’ultimo che potrebbe sostituire gli Arcani della controparte fumettistica come ruolo, ovvero come fonte di potere assorbibile da Victor Von Doom per diventare un essere di grande potere, addirittura una minaccia di livello cosmico.

E la Fase 6 del MCU, ovvero l’apice della Multiverse Saga, non può che concludersi con una sovrapposizione degli universi, capace di portare in scena più versioni degli stessi eroi (e quindi come nei fumetti la presenza di due Reed Richards, uno dei quali potrebbe essere – perchè no? – ancora interpretato da John Krasinski, che anche se deceduto nell’universo 838 potrebbe avere delle verisoni alternative in altre realtà), tutti impegnati nel cercare di sconfiggere un Victor Von Doom al suo apice assoluto di potenza e pericolosità.

A conclusione di questo si dovranno gettare le basi del nuovo multiverso, tutto da ricostruire, in cui tutti gli eroi sopravvissuti si troveranno a coesistere e permettendo la nascita (o l’affermazione) di nuovi gruppi come i Mutanti. Già perché, nonostante gli annunci siano stati a dir poco esplosivi, molti si sono lamentati dell’assenza del film sui Mutanti dalla lista. Scopriremo qualcosa forse durante il D23 Expo, ma non è davvero scontato che i mutanti appaiano già nella Fase 5 o Fase 6 del MCU, diventando materiale importante e di primario livello per le successive Fasi a partire dal 2026.

Anche se questi mutanti ormai ce li hanno fatti annusare più che Mephisto (e dopo il reveal di Ms. Marvel anche più che annusare, diciamo). Insomma eccoci qui, con tante supposizioni e teorie che fanno parte di un gioco divertente e appassionante per vivere questa epoca di cultura pop davvero unica nel suo genere. Perché l’esperienza ci ha insegnato che le aspettative, il periodo precedente all’uscita di un determinato film e le rincorse social, a volte si sono dimostrate più divertenti del prodotto stesso. Ci auguriamo che non sia così sempre, ovviamente e tutto fa presupporre che queste Fase 5 e Fase 6 del MCU siano promettenti e segnino un deciso cambio di passo importante rispetto all’attuale Fase 4.

Vi ho accompagnati fino a qui. Ora tocca a voi farci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Buon viaggio, navigatori del Multiverso.

L’offerta di Disney+