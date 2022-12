Mentre il futuro nel DC Universe è alquanto incerto per Gal Gadot, lo stesso non si può dire per il franchise che le ha permesso di fare il grande debutto al cinema: Fast & Furious. Ebbene sì, come riportato in esclusiva da The Direct, l’attrice israeliana ritornerà con la sua amata famiglia cinematografica.

La saga ventennale di Fast and Furious si appresta all’uscita del suo decimo capitolo, Fast and Furious X, che sarà presentato in anteprima a maggio 2023. La nuova pellicola riporterà gran parte del cast principale, anche se ha dovuto salutare il regista Justin Lin che ha diretto ben cinque film del franchise. Tra i nuovi personaggi spiccherà anche un collega di Gadot, ovvero Jason Momoa nei panni di un nuovo villain.

Fast and Furious X: Gal Gadot ritornerà come ha già fatto Sung Kang?

Gal Gadot ha recitato in numerosi film di successo come Wonder Woman, Red Notice e Assassinio sul Nilo, ma il ruolo di Gisele Yashar in Fast & Furious – Solo parti originali

del 2009 è ciò che ha lanciato la sua carriera. L’attrice è, poi, comparsa anche in altri due film del franchise: in Fast and Furious 5 del 2011 il suo personaggio sviluppa una relazione con Han Lue, interpretato da Sung Kang. In Fast & Furious 6 del 2013, invece, Gisele muore proprio nel tentativo di salvare Han.

Non si sa quindi che personaggio interpreterà Gal Gadot, tuttavia non è insolito che il franchise possa riportare in vita un defunto. Per esempio, proprio Han è ritornato nel recente Fast and Furious 9 (che potete recuperare su Amazon). In questo stesso film è stato rivelato che Mr. Nobody di Kurt Russell, che una volta lavorava con Gisele, ha aiutato Han a fingere la sua morte in cambio di venire a lavorare per lui. Sarà interessante vedere se quegli eventi precedenti giocheranno un ruolo fondamentale per il ritorno di Gisele nel nuovo capitolo. Non ci resta che attendere il 19 maggio 2023 per scoprirlo, data di uscita di Fast and Furious X al cinema.