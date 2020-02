Fast & Furious 9: rilasciato il trailer

Direttamente dall’evento e dal concerto organizzato per il lancio del trailer, Universal Pictures ha pubblicato il trailer completo di F9, il nono film della saga di Fast And Furious e il decimo in totale nel franchise in generale (contando lo spin-off con Jason Statham e Dwayne Johnson, Hobbs & Shaw).

Il cast di F9 era presente all’evento, che includeva esibizioni di Cardi B (che apparirà nel film in uscita), Wiz Khalifa e Ludacris, che oramai è una delle star ricorrenti del franchise.

The Fate of The Furious e Hobbs & Shaw hanno entrambi preparato il terreno per la minaccia che potrebbe insorgere in F9: Eteon, il culto della tecnologia di cui faceva parte la Cypher di Charlize Theron e che ha dato origine al Brixton di Idris Elba. Con Dom che sconfigge Cypher e i piani di Eteon sventati da Hobbs e Shaw, l’organizzazione malvagia potrebbe stare per ottenere una rivincita.

“Penso che Fast 9 sarà una meravigliosa scarica di adrenalina per il franchise“, ha detto a Collider all’inizio della settimana il co-protagonista e nuovo arrivato nel franchise John Cena. “Il primo film era incentrato sulle corse clandestine e poi si è evoluto ed è stato capace di concentrarsi su questa cosa folle che è, però, ancora inserita nella cultura automobilistica. […]Supera sempre se stessa, tanto da chiederti “Cosa faranno dopo?”, ma allo stesso tempo rimane radicata nella storia della famiglia. È incredibile ed è incredibile quanto sia comprensibile in tutto il mondo, quanto diventi mondana la storia e la saga ”.

Le star presenti in F9 saranno Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole, e sarà nuovamente diretto dal veterano del franchising Justin Lin.