Fata Madrina Cercasi, recensione in anteprima della commedia di Disney Plus

Vi siete mai chiesti come sarebbe stata la vostra vita se avreste avuto una fata madrina a prendersi cura di voi quando eravate bambini? Fata Madrina Cercasi è il nuovo film targato Disney che vuole rispondere a questa atavica domanda e che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming online Disney Plus a partire dal 4 Dicembre prossimo. La pellicola ci proietta in pieno clima natalizio e ci racconta una storia che solo Disney saprebbe narrare così perfettamente. Scritto da Kari Granlund e Melissa Stacke e diretto da Sharon Maguire, il film vede nel cast Jillian Bell nel ruolo di Eleanor mentre Isla Fisher veste i panni di Mackenzie.

Questa nuova commedia fantastica sarà davvero perfetta per tenervi compagnia durante le prossime feste di Natale, quindi vediamo più nel dettaglio la trama e le caratteristiche più interessanti del film di Sharon Maguire.

La Trama

La storia di Fata Madrina Cercasi si concentra, almeno inizialmente, sul personaggio di Eleonor che proviene da Madrinaland, un regno fantastico abitato solamente da fate madrine. La giovane e pasticciona Eleonor, per salvare il suo regno e tutte le altre madrine da una certa estinzione, dimostrerà a tutti che il mondo ha ancora bisogno delle fate per poter sopravvivere al meglio, senza che i sogni vengano persi del tutto. Per questo motivo, recupera la lettera di una bambina di nome Mackenzie, indirizzata proprio alle fate madrine. Grazie a questo, Eleonor riuscirà a salvare la sua professione e quella delle altre madrine.

Eleonor, allora, arriverà sulla terra tra migliaia di pasticci e catastrofiche gag comiche, e riuscirà a trovare la piccola Mackenzie che, però, nel frattempo è diventata una giovane donna con due figlie. Mackenzie, che non ha più il marito da diverso tempo, dapprima è assolutamente sconcertata dalla presenza di Eleonor e stenta a credere ai suoi poteri magici, che servono più per creare simpatici disastri che per altro. Tra le due, però, si stabilirà poi un legame meraviglioso che ci parla di amicizia e buoni sentimenti, tutte quelle sensazioni di cui a Natale non possiamo fare proprio a meno.

Molto bella è anche la presenza delle due piccole figlie di Mackenzie che saranno il collante tra la fata madrina Eleonor e la loro mamma. Collante che permetterà a due mondi così diversi, quello di Eleonor fatto di magia e sogni e quello di Mackenzie fatto di lavoro e quotidiano pragmatismo, di incontrarsi in maniera indissolubile. Proprio per questo incontro voluto dal fato, anche se a distanza di diversi anni, per non dire decenni, permetterà alle vite di entrambe le protagoniste di venire rivoluzionate e trovare, finalmente, il giusto equilibrio nelle cose di tutti i giorni e nella gestione di un mestiere, quello della fata madrina, altrimenti destinato a estinguersi.

Le Tematiche

Come Disney ci ha abituato da sempre, le tematiche di questo ultimo film natalizio sono sempre quelle assunte dai valori universali come l’amore e l’amicizia. In questo caso si evince ancora meglio lo stretto rapporto che lega le due protagoniste del film, così diverse ma così bisognose l’una dell’altra. Soprattutto Mackenzie che si dimostra già dalle prime scene del film una persona che bada molto alla contingenza, anche perché si trova da sola a dover crescere due figlie preadolescenti, grazie all’arrivo della fata madrina Eleonor riuscirà a cambiare prospettiva e aprire, nuovamente, il suo cuore al cambiamento.

Anche questa è una tematica importante, quella di cambiare prospettiva di vita dopo un grave trauma che può essere una perdita o un lutto. Il film lo esplora con delicatezza, anche perché non dimentichiamo che si tratta di una pellicola adatta a tutta la famiglia, quindi con semplicità e leggerezza la storia di Mackenzie e Eleonor ci fa comprendere quanto sia importante la fantasia e l’unione tra persone per superare un momento difficile dove non si ha più prospettiva del futuro. Mackenzie, grazie alla sua forza e alla sua famiglia, in cui entrerà anche la fata madrina, riuscirà ad affrontare al meglio un periodo difficile e tornare finalmente a sperare in un futuro migliore, pieno di gioia e colori.

In questo senso, grazie al linguaggio semplice e alle vicende raccontate in maniera facilmente comprensibile, il film è adatto a un pubblico eterogeneo, quindi è il classico film di Natale da guardare insieme a tutta la famiglia per trascorrere in pace, serenità e con qualche risata le prossime festività.

Conclusioni

Fata Madrina Cercasi è sicuramente una commedia godibilissima che vi proietterà nelle più tipiche atmosfere natalizie. Anche le tematiche trattate portano in scena i valori tipici di questo periodo dell’anno, dove tutti siamo più “buoni” e propensi ad ascoltare storie a lieto fine che ci facciano sognare almeno un po e fuggire dalla realtà quotidiana. Il film Disney, in uscita il 4 Dicembre su Disney Plus, ha tutti gli ingredienti per essere un ottimo compagno dei nostri pomeriggi invernali.

Anche il comparto tecnico e artistico della pellicola è leggero e leggiadro proprio come una fata madrina, anche se Eleonor è abbastanza goffa ma comunque simpatica. La regia non brilla in virtuosismi ma è sicuramente funzionale alla storia trattata e al genere del film, leggero e brillante. La commedia che vede protagoniste Isla Fisher e Jillian Bell regala allo spettatore un paio d’ore di totale relax e risate, con battute brillanti, intelligenti e mai banali.

Ma la qualità delle opere targate Disney è sempre indubbia (leggi anche la nostra recensione dello show dei Muppets a questo link) e anche questo film conferma quanto già portato sul piccolo schermo dalla piattaforma di streaming online Disney Plus che, con il passare dei mesi, conferma la grande qualità delle opere in catalogo e la varietà dei generi disponibili per un intrattenimento studiato per tutta la famiglia.