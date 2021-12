Felpe da running | Le migliori da regalare a Natale

Natale è ormai dietro l’angolo e si sa, soprattutto in Italia le feste sono sempre una bella occasione per ritrovarsi ma anche per rimpinzarsi con deliziosi banchetti. Il cenone è uno dei momenti più belli dell’anno, e un po’ tutto il periodo si presta a grandi mangiate con amici e famiglia che sarà poi necessario smaltire con del sano esercizio fisico.

Per chi volesse portarsi avanti abbiamo perciò selezionato le migliori felpe da running presenti su Amazon: un’idea regalo utile e perfetta sia per chi si sente in colpa dopo le feste, che per coloro che fanno del fitness una delle proprie ragioni di vita. Cosa rende una felpa da running un regalo così azzeccato? La nostra selezione comprende tutta una serie di brand attenti alle esigenze di ogni runner, con tessuti e tecnologie pensati soprattutto per la fredda stagione invernale: correre con tutte le comodità possibili, insomma, non è qualcosa a cui dover per forza rinunciare. Ce n’è davvero per tutti i gusti, date un’occhiata qui sotto!

Le migliori felpe da running da regalare a Natale

Nike

Iniziamo con un brand che non ha certo bisogno di presentazioni: Nike nasce infatti come vero e proprio punto di riferimento per i runner di tutto il mondo, e ogni suo prodotto è da sempre realizzato con un’attenzione particolare alle esigenze di tutti. Questa felpa da corsa – disponibile in versione uomo e donna – è la soluzione ottimale per l’inverno: la tecnologia Dri-fit permette di scongiurare la sudorazione, mantenendo il corpo alla giusta temperatura senza rinunciare alla comodità.

Salewa

Passiamo a un prodotto ancor più raffinato, realizzato da Salewa e pensato apposta per la stagione invernale: questa felpa/giacca da running in 100% poliestere presenta un cappuccio preformato e regolabile, ottimo per offrire un comfort ancora superiore, per una composizione hardshell a 2.5 strati con una membrana impermeabile e traspirante Powertex. Il tutto impreziosito dalla tecnologia Gore-Tex Extended Comfort, per un prodotto completamente impermeabile e traspirante.

Joma

Un prodotto più economico degli altri, ma non per questo non efficiente per una buona sessione di allenamento. Questa felpa running con zip targata Joma, disponibile in tanti colori differenti, è realizzata in poliestere e risulta perfetta per la stagione invernale: il tessuto si presta infatti al periodo, per un design ottimo sia per uomo che per donna.

TCA

Altro giro, altra felpa dal tessuto perfetto per l’inverno: un pile morbido e confortevole, realizzato in 88% Poliestere e 12% Elastane con due tasche con cerniera saldate a fusione con sistema di gestione nascosta del cavo. Non mancano poi fori per il pollice elasticizzati, cappuccio con cordino regolabile e un tessuto antiumidità che assorbe il sudore dalla pelle in ogni condizione. Mica male, vero?

Adidas

Adidas è un altro marchio top per tutti gli amanti dello sport, e questa felpa disponibile in vari colori è il regalo di Natale perfetto per chi ama il running ma non solo. Il design casual la rende infatti un capo d’abbigliamento ottimo per diverse occasioni, con un tessuto in 70% Cotone e 30% Poliestere adatto al lavaggio in lavatrice.

Puma

Una felpa per la corsa e lo sport in generale dal design semplice ma perfetto sotto ogni punto di vista. Un prodotto Puma con zip integrale e cappuccio, realizzato in 68% Cotone e 32% Poliestere per un tessuto ottimo per l’inverno e adatto al lavaggio in lavatrice. Una soluzione comoda e versatile insomma, bella anche come abbigliamento casual per tutti i giorni.

Salomon

Salomon rappresenta per molti il brand d’eccellenza per la stagione invernale, e questa felpa è in effetti un capo d’abbigliamento perfetto per correre e non solo. Realizzato in Poliammide e Poliestere, con chiusura Pull On e in tessuto impermeabile e traspirante per corsa e altri sport all’aria aperta. Lavabile in lavatrice e con una cerniera intera sul davanti, due tasche laterali con cerniera per accessori, polsini elasticizzati e dettagli riflettenti. Un piccolo capolavoro di design e praticità, pronto per l’utilizzo in ogni condizione.

New Balance

Un esclusivo pile in poliestere firmato New Balance: la soluzione perfetta per correre e per fare sport all’aperto, grazie alla tecnologia NB Dry progettate per traspirare e gestire l’umidità senza disturbare la sempre fondamentale comodità d’uso. Il tutto impreziosito da un cappuccio con cordino elastico e da una pratica zip centrale anteriore 2-Way Vision.

