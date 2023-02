Dal 20 febbraio al 9 aprile, le Librerie Feltrinelli ospiteranno un mondo fantastico chiamato Fantasyland, realizzato in collaborazione con Lucca Comics and Games, il più grande evento dedicato alla cultura pop e ai fumetti in Europa.

Librerie Feltrinelli sarà la casa di Fantasyland

Fantasyland è luogo immaginario ricco di attività, proposte di lettura, offerte speciali ed eventi esclusivi. I clienti delle Librerie Feltrinelli avranno l’opportunità di immergersi completamente nel mondo della fantasia e di scoprire nuovi libri, autori e opere.

Inoltre, saranno organizzati eventi speciali, workshop e incontri con esperti del settore per creare un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti. Uno degli eventi principali sarà la Welcome to Fantasyland, in programma martedì 28 febbraio presso la Feltrinelli piazza Piemonte a Milano.

Gli eventi e gli ospiti in programma

Durante l’evento Fantasyland, nelle Librerie Feltrinelli, i clienti potranno incontrare alcuni degli ospiti più importanti del mondo della fantasia e della scienza. Tra questi ci saranno l’illustratore fantasy Paolo Barbieri, il divulgatore scientifico Adrian Fartade che terrà spettacoli a Milano e Roma, e gli scrittori Licia Troisi, Jacopo Starace, Roberto Recchioni, Cecilia Randall, Moony Witcher e molti altri.

In tutto il paese, saranno organizzati numerosi incontri e eventi speciali, come la Blackwater Night, in contemporanea in diverse librerie Feltrinelli, dedicata all’uscita del nuovo libro di McDowell, Pioggia (Neri Pozza). Ci saranno anche sessioni di gioco a tema Dungeons and Dragons e una giornata interamente dedicata al mondo del manga giapponese nella nuova Manga Lounge della Feltrinelli di corso Buenos Aires a Milano.

Fantasyland Kidz

Inoltre, se state cercando un’occasione per intrattenere i vostri bambini e farli appassionare alla lettura, non perdete l’evento Fantasyland Kidz con Moony Witcher, in programma domenica 26 febbraio alle ore 11 presso la Feltrinelli di corso Buenos Aires, 33 a Milano. Ad aspettarvi ci sarà appunto l’autrice Moony Witcher, pronta a raccontare ai giovani lettori la storia di Diven O’Neal e le tre monete d’oro, un viaggio avventuroso alla ricerca di tre rarissime monete che valgono la libertà di molti.

Brufio Senisaldo, il Gran Tescorio di Cramville, ridente villaggio della terra di Wastalia, è ricco, ma non quanto vorrebbe, e la bellezza non l’ha mai sfiorato per un secondo. Da anni si guarda allo specchio con la rabbia che gli strozza la gola. Nessuna pozione alchemica preparata dai più rinomati maghi del regno ha mai funzionato! Solo la Scripta Piumante, la sua penna volante, continua a disegnar parole nell’aria, sulle pergamene e persino sui muri per fargli capire cosa deve fare per diventare autorevole, di bell’aspetto e colmo di ricchezze: servono tre rare monete d’oro… Peccato che nessuno sappia dove si trovano! Toccherà a Diven O’Neal intraprendere il pericoloso viaggio alla ricerca delle monete: è l’unico modo in cui il ragazzo può riscattare il debito che suo padre ha contratto con il Gran Tescorio e con cui, soprattutto, può ridare la libertà a sua madre, l’erbantessa Agria Trumonia, tenuta prigioniera nella torre di Rocca Herésia, lussuosa dimora di Brufio. Diven, con l’aiuto della coetanea Miriam, del suo mutaspino, un riccio che può assumere le sembianze di altri animali, del feragico, un bastone incantato che comanda i quattro elementi, e del misterioso Quaderno del Destino, parte per la più magica e azzardata delle avventure.

L’età suggerita per partecipare è dai 7 anni in su, ma l’evento è aperto a tutti coloro che amano la fantasia e la lettura. Per ulteriori dettagli e curiosità vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.

