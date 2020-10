FERRO: disponibile il trailer del documentario di Amazon Prima Video

E’ disponibile il trailer di FERRO, il documentario dedicato all’artista di fama internazionale Tiziano Ferro, in esclusiva su Amazon Prime Video da venerdì 6 Novembre 2020.

FERRO è un documentario Amazon Original di produzione italiana e sarà un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più conosciuti cantanti italiani contemporanei. Il documentario offrirà uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in tutto il mondo e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 novembre 2020.

Ambientato tra Italia e Stati Uniti, FERRO accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti, i bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare il mondo del cantante, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i suoi fan con la sua straordinaria capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, dando un’occhiata ai suoi successi, alle sue cadute, alle sue lacrime e ai suoi sorrisi. Il documentario sarà anche raccontato dalle persone a lui più care, dai suoi collaboratori, che riveleranno aspetti sconosciuti della sua vita, tra cui filmati inediti mai visti prima.

Da un’idea di Tiziano Ferro, FERRO è prodotto da Banijay Italia, diretto da Beppe Tufarulo e scritto da Federico Giunta e Beppe Tufarulo. I produttori esecutivi sono Marcello Mereu e Nicole Plaidit, mentre il direttore della fotografia è Johan Florez.

