Festa della Mamma: i consigli di Amazon Prime Video

La Festa della Mamma 2020 è alle porte e Amazon Prime Video ha deciso di consigliare alcuni film e serie Tv per celebrare la festività in compagnia di tutte le mamme. Ce ne sono di tutti i gusti in base al carattere unico di ogni mamma.

Per le mamme romantiche

L’amore è un sentimento universale e per l’occasione Amazon Prime Video suggerisce i seguenti contenuti ricchi di passione:

Modern Love: la serie antologica Amazon Original che vi farà commuovere

la serie antologica Amazon Original che vi farà commuovere Notting Hill: la storia d’amore che ha fatto sognare tutti

la storia d’amore che ha fatto sognare tutti Fleabag: due stagioni della premiata serie Amazon Exclusive con l’irriverente protagonista, Fleabag, alle prese con la sua vita amorosa

due stagioni della premiata serie Amazon Exclusive con l’irriverente protagonista, Fleabag, alle prese con la sua vita amorosa This Is Us: disponibili tre stagioni per una toccante saga famigliare

disponibili tre stagioni per una toccante saga famigliare Cosa Mi Lasci Di Te: film in esclusiva su Amazon Prime Video che narra la vera storia d’amore del cantante Jeremy Camp con la sua prima moglie

film in esclusiva su Amazon Prime Video che narra la vera storia d’amore del cantante Jeremy Camp con la sua prima moglie Pequenas Coincidencias: due stagioni per una commedia romantica spagnola davvero deliziosa

due stagioni per una commedia romantica spagnola davvero deliziosa Il Favoloso Mondo Di Amelie: piccola perla francese narra le avventure della creativa Amelie per trovare l’amore

piccola perla francese narra le avventure della creativa Amelie per trovare l’amore Colazione Da Tiffany: grande classico con un’impeccabile Audrey Hepburn

grande classico con un’impeccabile Audrey Hepburn Love Actually: un cast stellare e tante storie d’amore da scoprire

un cast stellare e tante storie d’amore da scoprire The Wedding Planner: l’accoppiata JLo e Matthew McConaughey è protagonista di questa simpatica storia d’amore

Per le mamme che amano le storie di donne forti

Racconti di rivincite femminili, di donne agguerrite e di women empowerment, ecco a voi i consigli di Amazon Prime Video:

Bombshell – La Voce dello Scandalo (qui la nostra recensione): Kidman, Theron e Robbie sono le bravissime protagoniste di fatti raccontati e realmente accaduti prima della lotta contro le molestie prima del #Metoo

(qui la nostra recensione): Kidman, Theron e Robbie sono le bravissime protagoniste di fatti raccontati e realmente accaduti prima della lotta contro le molestie prima del #Metoo Brittany Non Si Ferma Più: una commedia che mette voglia di correre

una commedia che mette voglia di correre Ladybird: la storia di un’adolescente e dello scontro generazionale con la madre in cui tantissime donne possono rivedersi

la storia di un’adolescente e dello scontro generazionale con la madre in cui tantissime donne possono rivedersi Chiara Ferragni Unposted: in esclusiva su Amazon Prime Video il racconto dell’ascesa di una delle figure italiane più celebri del momento, Chiara Ferragni

in esclusiva su Amazon Prime Video il racconto dell’ascesa di una delle figure italiane più celebri del momento, Chiara Ferragni Bad Moms – Mamme Molto Cattive : chi ha detto che le mamme debbano essere perfette?

: chi ha detto che le mamme debbano essere perfette? Buttiamo Giù L’Uomo: un film Amazon Original davvero particolare un noir con protagoniste due ragazze e con una regia tutta al femminile

un film Amazon Original davvero particolare un noir con protagoniste due ragazze e con una regia tutta al femminile The Good Wife: sette stagioni ambientate tra studi legali e tribunali, al centro la storia di Alicia Florrick e le sue tostissime colleghe avvocate

sette stagioni ambientate tra studi legali e tribunali, al centro la storia di Alicia Florrick e le sue tostissime colleghe avvocate Good Girls Revolt: una serie Amazon Original ambientata alla fine degli anni 60 nella redazione del settimanale News Of The Week. Protagoniste le giornaliste donne che lottano per vedere riconosciuti i propri meriti

una serie Amazon Original ambientata alla fine degli anni 60 nella redazione del settimanale News Of The Week. Protagoniste le giornaliste donne che lottano per vedere riconosciuti i propri meriti Kill Bill: disponibili i due volumi della celebre saga di Tarantino che vedono protagonista un’agguerritissima Uma Thurman

Per le mamme con la passione per la musica

Film e serie Tv dedicate alla musica e al ritmo:

Mamma Mia! e Mamma Mia! Ci Risiamo: due appassionanti film sulle note degli Abba

due appassionanti film sulle note degli Abba Les Misérables: uno dei musical più longevi della storia a teatro ed emozionantissimo film con un cast stellare sullo schermo

uno dei musical più longevi della storia a teatro ed emozionantissimo film con un cast stellare sullo schermo Rocketman: l’appassionate e colorata storia vera di un grande della musica: Elton John

l’appassionate e colorata storia vera di un grande della musica: Elton John Guava Island: film Amazon Original con protagonisti Donald Glover e Rihanna

film Amazon Original con protagonisti Donald Glover e Rihanna Mozart In The Jungle: la serie Amazon Original in quattro stagioni al seguito delle appassionanti vicende dietro le quinte di un’orchestra sinfonica

la serie Amazon Original in quattro stagioni al seguito delle appassionanti vicende dietro le quinte di un’orchestra sinfonica Dirty Dancing: e chi non ha mai ballato sulle note di The Time of My Life?

Per le mamme divertenti

Contenuti speciali consigliati da Amazon Prime Video per una risata assicurata:

The Marvelous Mrs. Maisel: Amazon Original in tre stagioni irresistibili che seguono le avventure di Midge alla fine degli anni 50 e la sua carriera nel mondo della stand-up comedy

Amazon Original in tre stagioni irresistibili che seguono le avventure di Midge alla fine degli anni 50 e la sua carriera nel mondo della stand-up comedy New Girl: sette divertentissime stagioni al seguito di Jess e dei suoi insoliti coinquilini

sette divertentissime stagioni al seguito di Jess e dei suoi insoliti coinquilini Modern Family: 9 stagioni per uno sguardo fresco e divertente sulle famiglie di oggi

9 stagioni per uno sguardo fresco e divertente sulle famiglie di oggi Le amiche della sposa: una simpatica commedia al seguito di un mal assortito gruppo di damigelle

una simpatica commedia al seguito di un mal assortito gruppo di damigelle Non Succede, ma se Succede…: Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti di una commedia romantica tra un uomo curioso e una donna molto forte

Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti di una commedia romantica tra un uomo curioso e una donna molto forte La Tata: indimenticabile Tata Francesca regina di risate e di stile

indimenticabile Tata Francesca regina di risate e di stile The Office: un insolito ufficio con particolarissimi impiegati, 9 stagioni tutte per ridere

un insolito ufficio con particolarissimi impiegati, 9 stagioni tutte per ridere Friends: Irresistibile sit-com che ha fatto la storia della TV per delle risate assicurate!

Per le mamme amanti del mistero

Suspense, colpi di scena e misteri per dei momenti ricchi di adrenalina:

Homecoming: con la seconda stagione in arrivo a breve (22 Maggio), è il momento perfetto per recuperare la serie ricca di suspense che vede protagonista Julia Roberts

con la seconda stagione in arrivo a breve (22 Maggio), è il momento perfetto per recuperare la serie ricca di suspense che vede protagonista Julia Roberts The Widow: Kate Beckinsale è protagonista di questa serie thriller ambientata in Africa

Kate Beckinsale è protagonista di questa serie thriller ambientata in Africa Scandal: disponibili sette stagioni di questo thriller che rivela i retroscena della Casa Bianca e di Olivia Pope consulente di comunicazione del presidente

disponibili sette stagioni di questo thriller che rivela i retroscena della Casa Bianca e di Olivia Pope consulente di comunicazione del presidente The Report: un film Amazon Original ispirato a una storia vera sull’inchiesta sul programma di detenzione e interrogatori adottato dalla CIA dopo l’11 Settembre

un film Amazon Original ispirato a una storia vera sull’inchiesta sul programma di detenzione e interrogatori adottato dalla CIA dopo l’11 Settembre Tom Clancy’s Jack Ryan: due stagioni ricche di adrenalina al seguito delle missioni internazionali dell’agente Jack Ryan

due stagioni ricche di adrenalina al seguito delle missioni internazionali dell’agente Jack Ryan Bosch: 6 stagioni basate sui romanzi di Michael Connelly al seguito del detective Henry Bosch, per tutte le mamme che non possono fare a meno di indagini e poliziotti

6 stagioni basate sui romanzi di Michael Connelly al seguito del detective Henry Bosch, per tutte le mamme che non possono fare a meno di indagini e poliziotti Un Piccolo Favore: un’amicizia tra due donne che nasconde degli intrighi