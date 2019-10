Festa di Halloween su Gearbest, gadget da paura a prezzi scontati

Gearbest ha messo in promozione tantissimi prodotti in occasione di Halloween, con gadget, lanterne e zucche per abbellire la propria casa.

Non manca ormai molto alla notte di Halloween! E come da consolidata tradizione, anche qui in Italia fervono i preparativi per la festività dedicata ai mostri ed agli scherzi. Già la scorsa settimana vi avevamo segnalato alcune interessanti promozioni sul tema dal portale di Geekbuying, con cui poter acquistare ad ottimi prezzi gadget, addobbi e non solo per poter allestire la propria serata dedicata allo spavento. Oggi è invece il turno di Gearbest che grazie ad una ricchissima tornata di sconti ha reso disponibili tantissimi prodotti in offerta con cui arricchire il vostro Halloween! Si va dalle maschere ai costumi, passando per i tipici addobbi, presenti sul portale in tante forme e dimensioni, con prezzi francamente ottimi se siete alla ricerca di prodotti belli ma non troppo esosi. Del resto, come per tante tipologie di addobbi anche quelli di Halloween non sono certo economici, e quelli di Gearbest sono dei saldi sicuramente intriganti e da tenere d’occhio, specie considerato che non si può certo attendere il Black Friday per acquisti di questo genere. Inoltre, come se non bastasse, il portale mette a disposizione degli utenti anche un coupon che sconta del 12% il prezzo di tutti gli articoli presenti sul sito, a patto però che i pagamenti avvengano su PayPal e che i prodotti non siano già in sconto. Di seguito una nostra piccola selezione, cliccando sul banner qui sotto, invece, potrete accedere alla selezione completa dei prodotti di Halloween in sconto.

