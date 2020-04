Festival del Fumetto – Spring Edition: l’evento è stato rimandato all’edizione estiva

Tra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19), si aggiunge anche il Festival del Fumetto (Comix Games Expo) Spring Edition di Milano che è stato rinviato a luglio divenendo, così, una Summer Edition.

In seguito alle disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19, l’annuale fiera milanese che inizialmente doveva tenersi il 16 e 17 maggio 2020 sarà posticipata. Sebbene la circolare della Presidenza del Consiglio stabilisce il termine della misura cautelativa per il 13 aprile, gli organizzatori hanno preferito applicare le norme di sicurezza e posticipare l’evento all’11 e 12 luglio 2020. Gli organizzatori, però, avvisano che se anche queste date dovessero rivelarsi infattibili, hanno già in mente una seconda alternativa.

L’avviso è arrivato tramite social direttamente dagli organizzatori e questo è il loro comunicato:

Eccoci per un nuovo aggiornamento sul nostro prossimo appuntamento con il Festival del Fumetto, il periodo complesso che ci avvolge e che speriamo passi presto ci obbliga a spostare la data classica di maggio alla nuova del 11-12 LUGLIO 2020. Speriamo decisamente di incontrarci in questa nuova data altrimenti stiamo già preparando una seconda alternativa con una ulteriore data possibile, ci riusciremo insieme… Festival del Fumetto Spring➡️Summer Edition 11-12 Luglio 2020 Milano Parco Esposizioni Novegro

Ricordiamo che il Festival del Fumetto Summer Edition si svolgerà a Milano presso il Parco Esposizioni Novegro e ulteriori novità verranno pubblicate anche nel sito internet ufficiale della manifestazione. Tra gli eventi già annunciati vi sono degli appuntamenti speciali alla cultura K-Pop e della Corea del Sud in collaborazione con K-ble jungle, Coreapoli, e altre associazioni del settore. Tra questi eventi vi sono: Kpop dance contest, flash mob di Kpop, mostre di illustrazioni, grafica d’arte e lezioni gratuite di lingua coreana con insegnanti madrelingua dell’istituto il Mulino.