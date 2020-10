Festival digitale dei giochi da tavolo: presentato il nuovo evento di Steam

Steam, una delle piattaforme online di videogiochi più usate, ha annunciato il Festival digitale dei giochi da tavolo. Questo evento ospiterà online la dimensione del gioco da tavolo a 360° con sessioni di gioco virtuali, panel, discussioni e altre attività in streaming che esploreranno il connubio tra giochi fisici e digitali.

Il primo Festival digitale dei giochi da tavolo di Steam di sempre fa il suo debutto dal 21 al 26 ottobre 2020 e celebrerà i giochi che varcano il confine tra fisico e digitale. Il Festival digitale dei giochi da tavolo ospiterà leggendari designer, promettenti sviluppatori e permetterà ai giocatori di interagire con loro. Gli Highlights del festival di Steam ci saranno:

sessioni di Plague Inc: Evolved in compagnia di James Vaughan, game designer sia della versione fisica che digitale, in cui giocherà a uno scenario e parlerà delle differenze nel design di entrambe le versioni.

in compagnia di James Vaughan, game designer sia della versione fisica che digitale, in cui giocherà a uno scenario e parlerà delle differenze nel design di entrambe le versioni. Si parlerà di Othercide , GDR tattico dal forte impatto visivo, in compagnia dei Art Director e Lead Game Designer di Lightbulb Crew.

, GDR tattico dal forte impatto visivo, in compagnia dei Art Director e Lead Game Designer di Lightbulb Crew. Gloomhaven , in una diretta in cui gli sviluppatori parleranno dei contenuti in arrivo per il prossimo grosso aggiornamento del gioco su Steam.

, in una diretta in cui gli sviluppatori parleranno dei contenuti in arrivo per il prossimo grosso aggiornamento del gioco su Steam. Panel virtuale sui giochi su Marte – Dove i creatori di giochi saranno affiancati da personale e scienziati dell’agenzia spaziale per parlare degli elementi realistici (e di quelli per niente realistici) presenti nei giochi su Marte.

– Dove i creatori di giochi saranno affiancati da personale e scienziati dell’agenzia spaziale per parlare degli elementi realistici (e di quelli per niente realistici) presenti nei giochi su Marte. Panel virtuale sui giochi su Cthulhu – In cui alcuni dei più noti designer digitali e fisici sul tema Cthulhu chiedono informazioni sull’impatto culturale di questi titoli e altro ancora.

Il programma completo contemplerà molti altri incontri e sessioni di gioco, ma per tenere alta l’attenzione e l’hype di questa prima edizione del festival Steam comunicherà altri eventi e panel con l’approssimarsi dell’evento.

Sarà possibile partecipare al Festival digitale dei giochi da tavolo di Steam interagendo durante le trasmissioni dal vivo, chattando con gli sviluppatori sugli argomenti di conversazione e sui loro giochi, oppure guardandoli in VOD nel caso in cui non possiate assistere alla diretta.

Per scoprire di più sull’evento e rimanere sempre informati sulle novità potete visitare la pagina del Festival digitale dei giochi da tavolo a questo link.