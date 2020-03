FIDM Museum: il tour virtuale dei costumi cinematografici dell’ultima stagione, con oltre 200 foto in HD

Il FIDM Museum and Galleries di Los Angeles ha pubblicato online le immagini della 28esima mostra annuale dedicata ai costumi di scena dell’ultima stagione cinematografica, con oltre 200 foto ad alta risoluzione.

Un tour virtuale tra le creazioni costumistiche delle ultime produzioni cinematografiche; un viaggio in HD nell’arte sartoriale, il quale celebra i talentuosi artigiani che danno vita ai personaggi dei film e trasporta il pubblico tra raffinate opere di design. Al FIDM Museum di Los Angeles (Fashion Institute of Design & Merchandising Museum) sanno quanto sia importante stabilire una connessione, anche virtuale, tra il pubblico e le istituzioni culturali: per questo sul sito del Museo è possibile accedere a diversi contenuti online relativi alle collezioni esposte nella Galleria – la quale conta ben oltre 15.000 pezzi – e alle mostre passate e presenti.

Infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha determinato la chiusura di attività commerciali e centri culturali per un tempo ancora indefinito, il FIDM Museum and Galleries permette in questi giorni di visitare virtualmente anche l’attuale mostra in corso alla quale il pubblico non potrà assistere. Si tratta dell’annuale esposizione dedicata ad una selezione di costumi scelti tra le produzioni cinematografiche e televisive dell’ultima stagione, giunta quest’anno alla sua 28esima edizione.

La 28th Annual Art of Motion Picture Costume Design, in continua crescita per mostrare il meglio del design cinematografico, quest’anno non potrà essere aperta al pubblico, ma se i visitatori non possono andare al Museo, è quest’ultimo ad andare da loro attraverso le oltre 200 foto ad alta risoluzione pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale dell FIDM.

Le immagini, scattate da Alex J. Berliner dello studio fotografico ABImages, mostrano le raffinate creazioni esposte al Museo: si va dai costumi del film Black Panther a quelli di Piccole Donne e Joker, passando da Captain Marvel, JoJo Rabbit e The Irishman; è possibile vedere gli sfavillanti costumi di The Rocketman e le iconiche divise dei supereroi di Avengers: Endgame, gli abiti intricati e ricchi di gemme di Maleficent – Signora del Male e le armature di Star Wars: The Rise of Skywalker.

Dumbo, Once Upon a Time in Hollywood, The Aeronauts, 1917: l’album fotografico in HD messo a disposizione dal FIDM Museum è un tripudio di fashion design cinematografico che permette di visitare la mostra anche “in remoto”, in un affascinante viaggio tra le creazioni che hanno reso iconici i personaggi dei nostri film preferiti.

Tuttavia, per chi non ne avesse abbastanza, vi è anche una sezione del sito dedicata ai tour a 360° delle esposizioni relative alle serie TV, dove è possibile “camminare” tra i costumi di Game of Thrones, The Man in the High Castle, Outlander, Marvel: Agent Carter e molte altre.