Figuarts mini da Lucca Comics & Games 2019

Tra i vari prodotti esposti nel padiglione Tamashii Nations abbiamo intravisto delle curiose e simpatiche rappresentazioni in formato mini di alcuni personaggi femminili appartenenti al mondo degli anime. La linea di collezionabili a cui appartengono si chiama Figuarts mini. Sicuramente consocerete i due anime da cui sono tratti questi personaggi femminili, Sailor Moon (Pretty Guardian Sailor Moon) e Neon Genesis Evangelion. Si tratta in ogni caso di piccole statuette, molto dettagliate, in formato SD (Super Deformed).

Neon Genesis Evangelion

Rei e Asuka sono decisamente i personaggi più rappresentativi del mondo di Evangelion. Seppur giovanissime sono dei piloti di mecha giganteschi dalla forma antropomorfa che combattono contro altri mostri giganteschi chiamati Angeli. Le loro battaglie (come nella maggior parte della tradizione nipponica) vedono scontrarsi le unità Eva e Angeli in piena città facendo strage di palazzi e infrastrutture. Grazie a questi personaggi, dalla seconda metà degli anni novanta, è cresciuto e si è sviluppato anche il fenomeno del Cosplay così come lo conosciamo oggi dando vita ad un vero e proprio movimento di persone che in occasione di manifestazioni si diverte nel vestirsi e interpretare i suoi personaggi preferiti.

Pretty Guardian Sailor Moon

“Io sono Sailor Moon, e sono qui per punirti in nome della Luna” Così esordisce la giovane protagonista di questo Anime prima di ogni suo attacco. Pretty Guardian Sailor Moon è un anime/manga nato dalla mente di Naoko Takeuchi nei primi anni novanta. Vero e proprio fenomeno pop esploso anche grazie alla trasmissione della serie animata che si articola in varie saghe:

Sailor Moon

Sailor Moon R ( Sailor Moon, la luna splende )

( ) Sailor Moon S ( Sailor Moon e il cristallo del cuore )

( ) Sailor Moon SuperS ( Sailor Moon e il mistero dei sogni )

( ) Sailor Moon Sailor Stars (Petali di stelle per Sailor Moon)

Recentemente grazie al rilancio del brand abbiamo visto uscire una nuova edizione del manga più curato e fedele sotto la supervisione dell’autrice e un nuovo anime chiamato Sailor Moon Crystal remake dell’originale. Le figuarts esposte sono quelle delle cinque protagoniste principali.