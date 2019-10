Figuarts Zero di Tamashii Nations: tutte le novità da Lucca Comics & Games

Scopriamo le ultime uscite e le nuove anteprime della linea Figuarts Zero di Tamashii Nations presenti a Lucca Comics & Games 2019.

Da Lucca Comics & Games 2019 andiamo a scoprire le figure della linea Figuarts Zero di Tamashii Nations che sono state presentate presso lo stand Bandai:

Naruto: Jiraiya e Tsunade

Tamashii Nations continua la sua serie di statiche dedicate a Naruto per la lineaFiguarts ZERO.

Protagonisti di queste nuove release sono Jiraiya e Tsunade da “Naruto”.

Dragon Ball: Broly, Son Goku e Final Cooler

Broly

Son Goku

Tamashii Nations ha già rilasciato queste due bellissime statue rappresentanti il Saiyan Leggendario Broly mentre si scontra contro Son Goku nella versione Super Saiyan. Queste due statiche si potranno combinare per formare un bellissimo diorama. Se ti interessa Broly Clicca Qui, se ti piace Goku Clicca Qui.

Final Cooler

Cooler è il villan di uno degli OAV di Dragonball. E’ il fratello di Freeza e la rappresentazione che vediamo in questa statica è quella della sua forma finale. Anche questa può essere abbinata al Goku Suyper Saiyan per formare un unico diorama. Se ti interessa questo prodotto Clicca Qui.

One Pice: Ace & Barbabianca

Ace

Barbabianca

Tamashii Nations continua la sua serie di statiche dedicate a One Piece per la linea Figuarts ZERO.

Protagonisti di queste nuove release sono Portuguese D. Ace e Barbabianca.

One Piece Figuarts ZERO Animation 20th Anniversary

Bandai Spirits annuncia l’arrivo di queste nuove figure dedicate al mondo di One Piece per la linea Figuarts ZERO per festeggiare il 20° anniversario della serie animata con tutti i protagonisti della ciurma di Luffy.

Di questi bellissimi personaggi è presente una bella selezione (quelli che non trovate devono ancora uscire) in pronta consegna da amazon: