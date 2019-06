Figurines of Adorable Power: in arrivo gli adorabili mostri di Ultra PRO

Ultra PRO lancia Figurines of Adorable Power, la sua linea di vinyl figure dedicata ai mostri di D&D dal design adorabile.

Ultra PRO è pronta a entrare nel mercato delle figure in vinile da collezione con la sua nuova linea di personaggi Figurines of Adorable Power.

Figurines of Adorable Power sarà una linea di vinyl figure ispirata ad alcuni dei mostri più iconici del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, interpretati con un design adorabile. Ultra PRO ha presentato i primi due modelli di questa prima serie, che sarà composta da un totale di sei soggetti.

Il nome della linea rende omaggio ad uno degli oggetti magici iconici di D&D: Figurines of Wondrous Power (Statuine del Potere Meraviglioso). Queste statuine incantate raffigurano alcune creature, che possono essere trasformate nella loro controparte vivente per ricevere aiuto quando necessario.

Con una varietà di mostri come quella offerta da Dungeons & Dragons le idee per i designer di Ultra PRO non mancheranno di certo, ma per inaugurare questa nuova serie sono stati scelti due mostri che sono dei classici intramontabili; croce e delizia di tutti i party di sprovveduti avventurieri e cavalli di battaglia di ogni buon DM: l’orsogufo (Owlbear) e sua maestà il drago rosso (Red Dragon).

L’orsogufo possiede una vista ed un olfatto molto acuti. La sua reputazione di creatura feroce, cocciuta e burbera è ben meritata e lo rende uno dei predatori più temuti nella natura selvaggia.

I draghi rossi sono creature avide e sicure di se. L’odore di zolfo e pomice circonda un drago rosso, le cui corna rovesciate e le punte sulla sua schiena ne definiscono la sagoma. Dal suo muso appuntito emette fumo in continuazione e i suoi occhi brillano ardenti come tizzoni incandescenti quando è arrabbiato.

Le Vinyl figure di Red Dragon e Owlbear saranno disponibili a partire da questa estate e avranno un costo di 12,99$ l’una. I prossimi soggetti della serie Figurines of Adorable Power saranno annunciati entro la fine del 2019 e saranno messi in commercio durante il 2020.