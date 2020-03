Figurines of Adorable Power: in arrivo la seconda adorabile serie

Ultra Pro ha rilasciato in anticipo la Seconda Serie delle Figurines of Adorable Power, le figure in vinile dal design unico e adorabile dedicate ai mostri più amati di Dungeons&Dragons. Le statuine collezionabili appena sfornate sono ben quattro.

I Flumph sono misteriose creature dell’Underdark che galleggiano in aria utilizzando come propulsore il loro stesso gas, espulso da alcuni tubi con lo stesso suono da cui prendono il nome.

Con questa seconda serie finalmente potrete avere a casa un Flumph, un Giff, un Gazer o un Mimic (rigorosamente in forma di scrigno). Oppure tutti quanti, visto che sono ‘da collezione’. Questa nuova serie doveva essere messa in commercio ad Aprile, ma a sorpresa è già disponibile per l’acquisto su Amazon o dal sito della Ultra Pro.

I Giff sono descritti come umanoidi/ippopotami che hanno fatto la loro comparsa nell’ambientazione Forgotten Realms, mentre i Gazer sono delle manifestazioni dei sogni di un Beholder.

La prima serie di statuine dedicate al Gioco di Ruolo più amato di sempre comprende i due mostri più iconici di qualsiasi edizione: l’Orsogufo (Owlbear), il temibile incrocio tra un Orso e un rapace, e il maestoso e adorabile Drago Rosso (Red Dragon), protagonista indiscusso dalla prima edizione ad oggi.

La serie di figure in vinile prende spunto da un famoso oggetto magico del gioco: le Figurines of Wondrous Power (Statuine del Potere Meraviglioso), statuine raffiguranti qualsiasi creatura che possono essere portate con sé e trasformate nel loro corrispettivo vivente in caso di bisogno. Di qui l’evidente utilità di questa collezione: chi non vorrebbe avere un Mimic in tasca?

I Mimic sono creature strane e letali in grado di cambiare la loro pigmentazione e la loro forma. Usano questa capacità per attirare le sventurate vittime abbastanza vicino da ucciderle.

Questa collezione di figure in vinile non è l’unica dedicata a Dungeons&Dragons. Anche Funko ha fatto la sua parte producendo alcuni personaggi e mostri famosi a partire dal temibile Cubo Gelatinoso.