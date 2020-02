I film in uscita al cinema – Febbraio 2020

Il “mega elenco” dei film al cinema di febbraio 2020! Il 2020 è iniziato con un gennaio ricco di sorprese e successi quasi inaspettati, anche se non sono mancate le piccole ma cocenti delusioni. Febbraio non sarà da meno, sperando che possano del tutto mancare le delusioni. Questo mese ci riserverà il gradito e atteso ritorno di Harley Quinn nello spin-off Birds of Prey, l’uscita dei tanto discussi Cats e Sonic – Il Film e per chi ama l’azione e l’horror arriveranno il film sequel Bad Boys for Life e il reboot The Grudge. Questi sono solo dei piccoli accenni alla moltitudine di film che arriveranno, pertanto ecco a voi i film in uscita a febbraio con le relative trame e i trailer.

Quali film usciranno al cinema a gennaio 2020?

Ecco la lista comprensiva di trame, trailer e dettagli della programmazione cinematografica prevista per Febbraio 2020.

L’apprendistato

Uscita: 1 Febbraio 2020

Il film è stato presentato nel corso del Festival del Cinema di Torino del 2019 e racconta il primo anno di formazione all’arte del servire di Luca e dei suoi compagni di classe all’interno di un prestigioso Istituto Alberghiero attraverso il complesso tessuto di regole e disciplina imposto dal mestiere e dalla vita futura che li aspetta. Alla regia troviamo Davide Maldi, mentre il cast è composto da Mario Burlone, Lorenzo Carpani e Enrico Colombini.



Durata: 84 Minuti.

84 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Magari

Uscita: 1 Febbraio 2020

È il film d’esordio di Ginevra Elkann e narra le vicende di tre fratelli, figli di genitori divorziati che vivono a Parigi, che un giorno arrivano a Roma per trascorrere le vacanze di Natale insieme al padre. La particolarità della famiglia è che la madre è francese ed è una convinta cristiana ortodossa, mentre il padre è italiano ed è uno sceneggiatore di scarso successo, con pochi soldi e donnaiolo. Nel cast troviamo Brett Gelman, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher.

Durata: 104 Minuti.

104 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Promare

Uscita: 3 Febbraio 2020

Il campione di incassi in Giappone arriva finalmente anche in Italia. Si tratta di un film di animazione diretto e realizzato da Hiroyuki Imaishi che racconta della creazione di un futuristico servizio antincendio per proteggere il mondo. Il film ci immergerà all’interno di un universo parallelo in cui sono passati ben trent’anni dall’apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, la quale ha distrutto più della metà del mondo grazie al fuoco. Il giorno in cui appare un nuovo gruppo di mutanti che si fanno chiamare Mad Burnish, ha inizio l’epica battaglia tra Galo Thymos, un nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish detta Burning Rescue e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish.

Durata: 111 Minuti.

111 Minuti. Genere: Animazione, Fantascienza, Azione, Avventura

Animazione, Fantascienza, Azione, Avventura Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il Dottore Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba

Uscita: 3 Febbraio 2020

La versione ristrutturata del celebre cult di Stanley Kubrick è pronto a ritornare al cinema in un’unica data speciale. Per chi non conoscesse la storia, i protagonisti sono un generale folle, che di sua iniziativa vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, e il presidente Usa che invece tenta di fermarlo a tutti i costi.

Durata: 93 Minuti.

93 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +16

Birds of Prey

Uscita: 6 Febbraio 2020

La bravissima Margot Robbie torna nei panni di Harley Quinn in questo spin-off diretto da Cathy Yan. Harley Quinn si è separata ufficialmente dal Joker dopo gli eventi di Suicide Squad e da quel momento anche Batman sembra essersi allontanato da Gotham, dove osserviamo nei panni di vigilanti le Birds of Prey, ossia la Cacciatrice, Huntress, figlia del mafioso Franco Bertinelli, e Dinah Lance alias Black Canary, dotata di un formidabile urlo sonico. Harley collabora con loro e con la detective del dipartimento di polizia di Gotham Renee Montoya per aiutare a salvare la giovane Cassandra Cain, che si è messa nei guai rubando un diamante di proprietà dello spietato boss della malavita Black Mask.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Consigli per la visione: Ragazzi +13

Parasite

Uscita: 6 Febbraio 2020

Dopo il grande successo di critica e di pubblico, le vittorie al Golden Globe e le nomination agli Oscar, la pellicola di Bong Joon-ho torna al cinema per promuovere l’uscita di Memorie di un assassino.

Durata: 132 Minuti.

132 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il ladro di giorni

Uscita: 6 Febbraio 2020

Il regista Guido Lombardi torna con un nuovo film che vede un cast composto da Riccardo Scamarcio, Augusto Zazzaro e Massimo Popolizio. Salvo aveva soltanto cinque anni quando suo padre Vincenzo viene arrestato davanti a lui dai Carabinieri. Sette anni dopo il padre esce di prigione e cerca di riprendersi suo figlio che nel frattempo vive una vita controllata e tranquilla con gli zii e il cuginetto. Dopo quattro giorni il padre riesce a recuperare suo figlio, e come se fossero due estranei decidono di mettersi in viaggio verso Bari dove il padre ha una contorta missione da compiere. Sarà il tempo del viaggio a metterli di fronte alla verità del loro rapporto e di cosa sono l’uno per l’altro: semplice rapporto genitoriale o qualcosa di più nascosto e pericoloso?

Durata: 105 Minuti.

105 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

La Gomera – L’isola dei fischi

Uscita: 6 Febbraio 2020

Nuovo film di Corneliu Porumboiu che racconta la storia di Cristi, un ispettore di polizia di Bucarest, il quale decide di mettersi in viaggio per l’Isola di Gomera nelle Canarie per imparare il Silbo. Si tratta di un linguaggio in codice usato dai contadini del luogo, ma a lui utile per liberare un mafioso rumeno dalla prigione e recuperare una grossa somma di soldi sporchi. I suoi piani saranno interrotti da una coraggiosa donna che non vede l’ora di entrare nella truffa e recuperare una bella fetta del bottino. Nel cast vedremo la presenza di Vlad Ivanov, Catrinel Marlon e Rodica Lazar.

Durata: 97 Minuti.

97 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Alice e il Sindaco

Uscita: 6 Febbraio 2020

Le elezioni amministrative si avvicinano e il sindaco di Lione, Paul Théraneau, è in una posizione alquanto delicata: dopo ben 30 anni di politica, non ha più idee e si sente sommerso da un profondo vuoto esistenziale. Per ovviare a questo problema, Paul decide di ingaggiare Alice Heimann, una giovane e preparata filosofa che lo aiuterà in questo complicato lavoro. I due, però, hanno due personalità e caratteri nettamente opposti, ma il confronto quotidiano sconvolgerà per sempre le loro vite. La pellicola vede alla regia Nicolas Pariser e nel cast Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier e Nora Hamzawi.

Durata: 103 Minuti.

103 Minuti. Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

A proposito di rose

Uscita: 6 Febbraio 2020

Rose-Lynn Harlan avrebbe il piacere di far esplodere il suo talento e mette tutta se stessa per riuscirsi. È, però, da poco uscita di prigione e ha due bambini da mantenere, pertanto desidera solo andare via da Glasgow e provare ad affermarsi come cantante country, passione che le è stata trasmessa dalla madre Marion. Obbligata dalle responsabilità, accetta un lavoro come donna delle pulizie in una casa di una signora della media borghesia. Il film di Tom Harper è uscito nel 2018 in Gran Bretagna e finalmente arriva anche in alcune sale italiane.

Durata: 101 Minuti.

101 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Impressionisti segreti

Uscita: 10 Febbraio 2020

Il nuovo documentario di Daniele Pini racconta la rivoluzione artistica del movimento impressionista tramite ben cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande pubblico, esposti a Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della omonima mostra.

Durata: —

— Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax

Uscita: 12 Febbraio 2020

Una elegante e meravigliosa odissea biografica fra sogni, desideri e ossessioni per scoprire il mondo di Guido Crepax attraverso la sua creatura Valentina (in cui l’autore si è identificato). Un film che vuole essere un ritratto dell’artista tra la pura narrazione e la visionarietà virtuosistica. La pellicola è ambientata negli anni in cui a Milano, Parigi e Londra esplode un’effervescenza culturale, una rivoluzione estetica e narrativa che contamina il mondo artistico e Crepax è uno dei protagonisti più importanti.

Durata: 75 Minuti.

75 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +16

Sonic Il Film

Uscita: 13 Febbraio 2020

Il tanto discusso film di Sonic arriva finalmente nelle sale. Il regista Jeff Fowler racconta, tramite un legame tra animazione e live-action, la storia del porcospino più veloce del mondo dei videogiochi targato SEGA. Nel cast troviamo anche James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Ben Schwartz e Tika Sumpter.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Consigli per la visione: Film per tutti

Fantasy Island

Uscita: 13 Febbraio 2020

Il film racconta le avventure del misterioso Mr. Roarke il quale riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti. Accoglie gli ospiti all’interno di un lussuoso quanto nascosto villaggio vacanze tropicale, ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite. Il film riprende la storia della serie Tv degli anni Settanta Fantasilandia. Nel cast troviamo Michael Peña, Maggie Q, Portia Doubleday, Lucy Hale e Michael Rooker.

Durata: —

— Genere: Avventura, Commedia, Horror

Avventura, Commedia, Horror Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il lago delle oche selvatiche

Uscita: 13 Febbraio 2020

Il nuovo film di Yi’nan Diao racconta di un capo di una gang di motociclisti che, in fuga, sacrifica tutto per la sua famiglia e una donna che incontra durante la sua corsa.

Durata: 113 Minuti.

113 Minuti. Genere: Azione, Drammatico

Azione, Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Alla mia piccola Sama

Uscita: 13 Febbraio 2020

Film autobiografico toccante che racconta la storia di Waad, una studentessa universitaria che, nel 2011, nel bel mezzo delle primavere arabe, la gioventù di Aleppo insorge contro la dittatura di Bashar al-Assas e ne domanda a gran voce la fine. Mentre tutti scappano, lei decide di rimanere insieme a suo marito Hamza che nel frattempo è divenuto l’unico medico rimasto nella zona dei ribelli.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Gli anni più belli

Uscita: 13 Febbraio 2020

Il nuovo film di Gabriele Muccino vede la partecipazione di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria e racconta la storia di quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, narrata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi.

Durata: —

— Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Memorie di un assassino

Uscita: 13 Febbraio 2020

Un film che racconta la storia vera accaduto nel piccolo villaggio di Gyeonggi. Siamo nel 1986 quando all’improvviso viene trovata una giovane donna brutalmente assassinata. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l’intera regione nel terrore. La pellicola è del 2003 ed è stato realizzato dal regista di Parasite Bong Joon-ho, ma in Italia è ancora un inedito.

Durata: 129 Minuti.

129 Minuti. Genere: Poliziesco

Poliziesco Consigli per la visione: Ragazzi +13

Caterina

Uscita: 15 Febbraio 2020

Un panorama verde di campagna dove il protagonista è un campo lunghissimo, un gruppo di musicisti canta e suona nel piccolo cimitero fiorentino di Arcetri. Si tratta di un rituale laico compiuto tra gli amici e in particolare sono i compagni di strada di Caterina Bueno. La cantante è nata a Fiesole nel 1943 e morta a Firenze nel 2007, il padre era un pittore spagnolo, la madre una scrittrice svizzera, la Bueno è la celebre Caterina a cui Francesco De Gregori, contattato nel ’71 da lei per il suo primo tour come chitarrista, dedicherà in Titanic (1982) la canzone omonima.

Durata: 129 Minuti.

129 Minuti. Genere: Poliziesco

Poliziesco Consigli per la visione: Ragazzi +13

Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato

Uscita: 17 Febbraio 2020

Un documentario di Walter Veltroni che mostra lo storico filmato del concerto di Genova del 3 gennaio 1979 di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari.

Durata: —

— Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Lontano lontano

Uscita: 20 Febbraio 2020

Film tutto italiano che vede alla regia Gianni Di Gregorio e tra gli attori protagonisti Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli. La pellicola racconta la storia di tre uomini decisi a cambiare vita abbandonano tutto per trasferirsi all’estero. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. Andrà tutto come sognavano?

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il richiamo della foresta

Uscita: 20 Febbraio 2020

Harrison Ford ritorna nella nuova versione del classico di Jack London. Buck è un cane docile e gentile la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e obbligato a vivere nella natura selvaggia dello Yukon durante la Corsa all’Oro degli anni 1890. John Thornton è il suo padrone ed è un cercatore d’oro che dovrà sopravvivere al gelido inverno. Nel cast anche Karen Gillan e Dan Stevens.

Durata: —

— Genere: Avventura, Drammatico

Avventura, Drammatico Consigli per la visione: Film per tutti

Cats

Uscita: 20 Febbraio 2020

Il tanto criticato film di Tom Hooper arriva ufficialmente al cinema. La storia è tratta dal musical del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber, ma questa volta vede nel cast Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench e James Corden.

Durata: 110 Minuti.

110 Minuti. Genere: Commedia, Musical, Drammatico

Commedia, Musical, Drammatico Consigli per la visione: Film per tutti

Cattive acque

Uscita: 20 Febbraio 2020

Il nuovo film di Todd Haynes vede un cast stellare con attori del calibro di Anne Hathaway, Mark Ruffalo e William Jackson Harper. Le vicende narrate sono tratte da una storia realmente accaduta e riguardano l’impegno civile di Rob Bilott, avvocato di Cincinnati che da paladino dell’industria chimica si scopre accusatore delle stesse in una battaglia legale durata vent’anni pregna di minacce e paure.

Durata: 126 Minuti.

126 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

L’hotel degli amori smarriti

Uscita: 20 Febbraio 2020

Richard e Catherine si sono innamorati e sposati quando avevano appena vent’anni. Qualche anno dopo Catherine ha un amante e Richard, dopo aver scoperto la relazione, entra nel vortice della disperazione. La moglie lo lascia, ma decide di trasferirsi in una camera d’albergo di fronte casa sua. Da quel momento può osservare il suo vecchio appartamento, il marito e la sua vita cercando di comprendere cosa le sia mancato realmente in tutti questi anni. Il film di Christophe Honoré vede un cast con Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay e Stéphane Roger.

Durata: 86 Minuti.

86 Minuti. Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Bad Boys for Life

Uscita: 20 Febbraio 2020

Will Smith e Martin Lawrence tornano a rivivere le loro pazze ed adrenaliniche avventure nel terzo capitolo della celebre serie cinematografica poliziesca e comica.

Durata: 113 Minuti.

113 Minuti. Genere: Azione, Commedia

Azione, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

La mia banda suona il pop

Uscita: 20 Febbraio 2020

Il nuovo film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro racconta le vicissitudine di una fittizia band musicale, Popcorn, che decide di riunisci a San Pietroburgo, ma si trasforma in una squadra di rapinatori ai danni di un magnate russo.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Criminali come noi

Uscita: 20 Febbraio 2020

Il nuovo film del regista e scrittore argentino Sebastián Borensztein racconta le avventure di un gruppo di cittadini di una città in Argentina che decide di depositare i propri averi in una banca per creare una fiorente cooperativa agricola. Purtroppo un brutto giorno subiscono una truffa e perdono tutti i loro risparmi e pertanto si rimboccano le mani per ricominciare daccapo.

Durata: 116 Minuti.

116 Minuti. Genere: Commedia, Avventura

Commedia, Avventura Consigli per la visione: Ragazzi +13

Lourdes

Uscita: 24 Febbraio 2020

Il nuovo documentario di Thierry Demaizière e Alban Teurlai racconta la storia dei milioni di pellegrini che ogni anno si recano presso la sacra Grotta della Madonna di Lourdes.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Permette? Alberto Sordi

Uscita: 24 Febbraio 2020

Il nuovo film di Luca Manfredi, con Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Pasquale Petrolo e Paola Tiziana Cruciani, racconta i vent’anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato il celebre Albertone nazionale, l’uomo che – come lo definì Ettore Scola – “non ci ha mai permesso di essere tristi!”.

Durata: —

— Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Royal Opera House: The Cellist / Dances at a Gathering

Uscita: 25 Febbraio 2020

The Cellist è ispirato alla vita e alla carriera della violoncellista Jacqueline du Pré e rappresenta il debutto sul palco principale della coreografa Cathy Marston per The Royal Ballet.

Durata: —

— Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Volevo Nascondermi

Uscita: 27 Febbraio 2020

Un biopic che racconta la vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale. Il film è diretto da Giorgio Diritti e tra gli attori protagonisti vi sono Elio Germano, Oliver Ewy e Paola Lavini.

Durata: 120 Minuti.

120 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Dopo il matrimonio

Uscita: 27 Febbraio 2020

Theresa è una brillante donna in carriera che divide la sua vita tra un dolce marito e una figlia prossima al matrimonio. Un giorno arriva l’invito al matrimonio di Isabelle, giunta a New York per cercare fondi per il suo orfanotrofio in India, sarà l’occasione per far emergere vecchi scheletri nell’armadio.

Durata: 110 Minuti.

110 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

La partita

Uscita: 27 Febbraio 2020

Una partita sulla carta insignificante giocata nella periferia romana, in realtà determinerà sia il risultato del campionato che il destino della vita del presidente, dell’allenatore e del capitano della squadra. Un film di Francesco Carnesecchi con Francesco Pannofino, Alberto Di Stasio, Giorgio Colangeli, Stefano Ambrogi e Lidia Vitale.

Durata: —

— Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

The Grudge

Uscita: 27 Febbraio 2020

Si tratta del reboot del film diretto da Takashi Shimizu nel 2004 che vedeva come protagonista Sarah Michelle Gellar. Un fantasma vendicativo vive in una casa maledetta. Tutte le persone ospiti di quelle mura diventano le vittime della sua ricerca di morte continua.

Durata: 94 Minuti.

94 Minuti. Genere: Horror

Horror Consigli per la visione: Ragazzi +13

Non si scherza col fuoco

Uscita: 27 Febbraio 2020

Tre ragazzini orfani vengono a sapere che verranno affidati a tre famiglie diverse, ma loro sono determinati a voler restare uniti. Decidono di recarsi in un posto lontano da tutti cercando quindi un’area sicura dove non possono trovarli. Nel cast Brianna Hildebrand, Judy Greer, John Cena e Keegan Michael Key.

Durata: 96 Minuti.

96 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Film per tutti

Artic – Un’avventura glaciale

Uscita: 27 Febbraio 2020

Un variopinto gruppo di animali dovrà unirsi per poter salvare l’Artico ed evitare i malvagi piani del Doc Walrus che ha in mente di accelerare il riscaldamento globale e sciogliere l’intero circolo polare artico.

Durata: 92 Minuti.

92 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Si vive una volta sola

Uscita: 27 Febbraio 2020

Carlo Verdone ritorna al cinema con il suo ventisettesimo film in cui racconta le vicissitudini di tre uomini e una donna, tutti medici molto abili in sala operatoria, ma inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Nel cast Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora e Mariana Falace.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Lupin III – The First

Uscita: 27 Febbraio 2020

Il ladro gentiluomo divenuto celebre in tutto il mondo, Lupin III, ritorna con una nuova avventura alla scoperta del Diario di Bresson, legato all’eredità del nonno Lupin I. Il film d’animazione è diretto da Takashi Yamazaki.

Durata: —

— Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Honey Boy

Uscita: 27 Febbraio 2020

Il nuovo film di Alma Har’el racconta la vita dell’attore Shia LaBeouf, dal complicato rapporto con il padre al debutto alla Disney. Figlio di una madre che ha deciso di abbandonare la famiglia e di un padre tossico, è cresciuto professionalmente in televisione pur vivendo in un motel di basso livello nei sobborghi di Los Angeles.