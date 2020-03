I film in uscita al cinema – Marzo 2020

Il “mega elenco” dei film al cinema di Marzo 2020! Febbraio, nonostante la sua brevità, è stato un mese ricco di sorprese e successi quasi inaspettati, ed inaspettate e cocenti delusioni. Marzo non sarà da meno e sarà un mese ricchissimo di pellicole, il più corposo del primo trimestre del 2020. Questo mese avremo il ritorno delle Charlie’s Angels nel discusso remake, il live action della Disney del celebre film d’animazione Mulan, Un amico straordinario con il grande Tom Hanks e il trio Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie in Bombshell – La voce dello scandalo. Questi sono solo dei piccoli accenni alla moltitudine di film che arriveranno, pertanto ecco a voi i film in uscita a marzo con le relative trame e i trailer. Ecco l’elenco dei Film al cinema Marzo 2020

Ricordiamo che, purtroppo, l’uscita in Italia di alcune pellicole qui presenti ha subito dei rinvii a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e altre potrebbero subirli nei prossimi giorni. Pertanto ci riserveremo di aggiornare la lista man mano che escono notizie ufficiali.

Film al cinema Marzo 2020

Ecco la lista comprensiva di trame, trailer e dettagli della programmazione cinematografica prevista per Marzo 2020.

They Shall Not Grow Old

Uscita: 2 Marzo 2020

In che modo si può raccontare sotto forma di documentario la Prima Guerra Mondiale ad pubblico contemporaneo, soprattutto giovane, partendo dal dato concreto che tutte le immagini dell’epoca sono assolutamente in bianco e nero? Il regista Peter Jackson ha risposto a questo quesito decidendo di montare insieme le sequenze più emozionanti e significative di ben oltre 600 filmati girati durante la Grande Guerra e trasformandole in immagini a colori. Ogni immagine è accompagnata dalle testimonianze audio di decine e decine di ex combattenti britannici recuperate dagli archivi della BBC e dell’Imperial War Museum.

Durata: 132 Minuti.

132 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Show me the picture – The Story of Jim Marshall

Uscita: 2 Marzo 2020

Il fotografo Jim Marshall è divenuto famoso per aver catturato i momenti più importanti della storia del rock and roll, dai Beatles e Jimi Hendrix, ai movimenti per i diritti civili e ad alcuni dei momenti più iconici degli anni ’60. Ora Alfred George Bailey insieme a Galadrielle Allman, Adam Block, Anton Corbijn, Amelia Davis e Michael Douglas hanno deciso di raccontare la sua vita.

Durata: 92 Minuti.

92 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Varda par Agnès

Uscita: 2 Marzo 2020

Cosa significa essere una sceneggiatrice e soprattutto una cine-scrittrice? Lo racconta Agnès Varda attraverso un film autobiografico in cui mostra anche la sua personale idea di cinema.

Durata: 115 Minuti.

115 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Marianne e Leonard. Parole d’amore

Uscita: 3 Marzo 2020

La bella e tragica storia d’amore tra Leonard Cohen e la sua musa norvegese Marianne Ihlen fu l’ultimo racconto del celebre regista di documentari Nick Broomfield. Il film mostra numerose registrazioni inedite e segue la storia d’amore dei due fin dal 1960 sulla favolosa isola greca Hydra fino al divampare del loro amore e al successo di Leonard che si ispirò all’amata per realizzare So Long Marianne, Bird on the Wire e tutta la vita musicale dell’artista.

Durata: 97 Minuti.

97 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Amiche in affari

Uscita: 5 Marzo 2020

Mia e Mel sono da sempre inseparabili: vivono come ai tempi dell’università e insieme gestiscono un popolare negozio di cosmetici. Le loro amiche si sono sposate e hanno avuto figli, ma per Mia e Mel contano solo l’amicizia e l’azienda. Almeno fino a quando la magnate Claire Luna non compra una parte della loro società pesantemente in rosso e fa di tutto per mettere le due socie l’una contro l’altra. Il piano di Claire consiste nello spingere la creativa Mia a mollare, facendo leva sullo spirito pratico e sulla voglia di ricchezza di Mel. L’amicizia fra le due donne, così come l’azienda simbolo della loro unione, saprà resistere a queste manovre spietate? Un film di Miguel Arteta con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge e Ari Graynor.

Durata: 83 Minuti.

83 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe

Uscita: 5 Marzo 2020

L’age d’or, film simbolo del surrealismo, ha scandalizzato tutti gli osservatori più conservatori e ciò ha portato il regista Luis Buñuel in un brutto periodo della vita professionale. Viene costantemente ostracizzato da tutti e da qualsiasi progetto in Francia. Un giorno trova il tema del suo prossimo film in una tesi di dottorato donatagli da Maurice Legendre, ma è a corto di denaro per realizzarlo. Grazie ad un amico che aveva da poco vinto alla Lotteria riuscirà a realizzare Las Hurdes, un documentario su un’area della penisola iberica totalmente abbandonata dal governo e caratterizzata dalla disuguaglianza sociale e dalla miseria.

Durata: 80 Minuti.

80 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Cambio tutto

Uscita: 5 Marzo 2020 RINVIO A DATA DA DESTINARSI

Film tutto italiano del regista Guido Chiesa con Valentina Lodovini, Neri Marcorè, Libero de Rienzo, Dino Abbrescia e Andrea Pisani che racconta le vicende di una donna sempre stata educata e rispettosa, ma che sull’orlo di una crisi di nervi inizia a dire tutto, ma proprio tutto quello che pensa senza mezzi termini. Cosa potrebbe mai accadere?

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Honey Boy

Uscita: 5 Marzo 2020

Questo è il film sulla vita del controverso attore Shia LaBeouf dai difficile problemi familiari al debutto lavorativo alla Disney. Il regista è Alma Har’el e nel cast è anche presente Shia LaBeouf.

Durata: 94 Minuti.

94 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il talento del calabrone

Uscita: 5 Marzo 2020 RINVIO A DATA DA DESTINARSI

Altro film tutto italiano, ma questa volta un thriller del regista Giacomo Cimini con la partecipazione di Sergio Castellitto. Una normale serata per un DJ radiofonico si trasforma in un incubo quando un uomo annuncia in diretta radio di volersi togliere la vita. In realtà quella telefonata mostrerà l’atto di un uomo dotato di un’intelligenza superiore, capace di mettere in scacco un’intera città come Milano con una sola, semplice telefonata.

Durata: 84 Minuti.

84 Minuti. Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

L’uomo invisibile

Uscita: 5 Marzo 2020 RINVIO A DATA DA DESTINARSI

Intrappolata in una relazione violenta e ingannatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass fugge nel bel mezzo della notte facendo perdere le sue tracce, con l’aiuto di sua sorella, di un loro amico d’infanzia e dalla figlia adolescente di quest’ultima. Il violento ex di Cecilia, un giorno, si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, ma in quel momento Cecilia sospetta che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di misteriose coincidenze diventano letali e minacciano la vita di coloro che ama, la sanità mentale di Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.

Durata: —

— Genere: Horror, Thriller, Fantascienza

Horror, Thriller, Fantascienza Consigli per la visione: Ragazzi +13

Onward – Oltre la magia

Uscita: 5 Marzo 2020 RINVIATO AL 16 APRILE

Film d’animazione ambientato in un universo fantasy dove il progresso tecnologico ha permesso di renderlo uguale al nostro attuale. Vi è infatti un elfo di nome Ian che è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve uno strano marchingegno magico che consente di far tornare in vita suo padre per sole 24 ore. La magia, però, riesce solo per metà e fa apparire solo le gambe del padre portando i due fratelli a vivere una sfida contro il tempo pur di rivedere, almeno una volta, il volto del padre.

Durata: 112 Minuti.

112 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Picciridda – Con i piedi nella sabbia

Uscita: 5 Marzo 2020

Picciridda, in siciliano, significa bambina e infatti questa pellicola racconta la storia di Lucia, una bambina che, negli anni ’60, all’età di undici anni vede i suoi genitori emigrare in Francia in cerca di lavoro. I due decidono di affidarla a nonna Maria, una donna severa e incapace di manifestare i propri sentimenti, ma che l’aiuterà a fortificare il proprio carattere e combattere le avversità che le pone giornalmente la vita.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Sola al matrimonio

Uscita: 5 Marzo 2020

Una giovane donna di origini rumene decide di abbandonare la figlia per andare a vivere con un uomo in Belgio. Compie questa scelta disperata sia per sopravvivere che per vivere una vita senza prospettive. Arriverà, però, il momento in cui si riallaccerà con la figlia e l’incontro le stravolgerà per sempre la vita.

Durata: 121 Minuti.

121 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Un amico straordinario

Uscita: 5 Marzo 2020 RINVIO A DATA DA DESTINARSI

La regista Marielle Heller torna in grande stile con un cast composto da Tom Hanks, Matthew Rhys, Enrico Colantoni, Chris Cooper e Wendy Makkena. Il film racconta la storia del giornalista Lloyd Vogel il quale viene incaricato di scrivere un articolo su Fred Rogers, pastore protestante e conduttore di un programma televisivo per bambini. In costante conflitto con il padre e depresso, Lloyd trova in Rogers un interlocutore coinvolgente e alla lunga un vero amico.

Durata: 109 Minuti.

109 Minuti. Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

La donna dello smartphone

Uscita: 5 Marzo 2020

Questa pellicola racconta la storia di un anziano signore malato che un giorno trova uno smartphone al cui interno ci sono dei video che raccontano la vita di una donna che si trasferisce da una minuscola città in Italia per lavorare come insegnante in una città che si rivela cattiva e misteriosa: Roma.

Durata: 87 Minuti.

87 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

L’apprendistato

Uscita: 7 Marzo 2020

Con qualche settimana di ritardo (era atteso per febbraio) arriva finalmente la pellicola di Davide Maldi. Il film è stato presentato nel corso del Festival del Cinema di Torino del 2019 e racconta il primo anno di formazione all’arte del servire di Luca e dei suoi compagni di classe all’interno di un prestigioso Istituto Alberghiero attraverso il complesso tessuto di regole e disciplina imposto dal mestiere e dalla vita futura che li aspetta.

Durata: 84 Minuti.

84 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Sono innamorato di Pippa Bianca

Uscita: 8 Marzo 2020

Pippa Bacca era un’artista che a soli 33 anni è stata assassinata mentre metteva in scena una performance sulle strade della Turchia. Questo fantastico documentario trasporterà lo spettatore all’interno del suo mondo psicologico e dei suoi luoghi.

Durata: 76 Minuti.

76 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Hello World

Uscita: 9 Marzo 2020

Dagli stessi autori di Your Name, arriva un’altra struggente storia che sfida i limiti del tempo e dello spazio e che vede come protagonista Naomi Katagaki, un giovane studente liceale con la passione per la lettura, entra misteriosamente in contatto con un uomo apparso dal nulla. Quest’ultimo si rivelerà il se stesso del futuro e gli affiderà una missione speciale.

Durata: 129 Minuti.

129 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

La prima donna

Uscita: 9 Marzo 2020

Un documentario di Tony Santucci sulla tragica vita della soprano di fama internazionale Emma Carelli.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Ultras

Uscita: 9 Marzo 2020

Il film sarà disponibile anche su Netflix e racconta la storia di un’amicizia, di una fede e di un amore rafforzati dalle ultime settimane di un campionato di calcio oltre che dall’inevitabile incontro con il proprio tormentato destino.

Durata: —

— Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Charlie’s Angels

Uscita: 12 Marzo 2020 RINVIO A DATA DA DESTINARSI

La regista Elizabeth Banks, insieme a Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart ed Ella Balinska, ha deciso di rimettere in piedi l’organizzazione investigativa più famosa del cinema. Questa volta, però, non ci saranno solo le tre eroine ma un’intera rete di sole coraggiose donne.

Durata: 118 Minuti.

118 Minuti. Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Consigli per la visione: Ragazzi +13

Gli anni amari

Uscita: 12 Marzo 2020

Il film ripercorre la vita e i luoghi simbolo di Mario Mieli, figura di spicco che è stato tra i fondatori del movimento omosessuale italiano nei primi anni ’70.

Durata: 112 Minuti.

112 Minuti. Genere: Documentario, Biografico

Documentario, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

I Miserabili

Uscita: 12 Marzo 2020

Ci troveremo in Francia, a Parigi nella periferia di Montfermeil per l’esattezza. L’agente Ruiz prende servizio nella squadra mobile di polizia di un quartiere famoso per essere ricco di tensioni tra gang e forze dell’ordine. Lo strano furto di un cucciolo di leone dalla gabbia di un circo farà partire una caccia all’uomo che mette tutti contro tutti. Il regista Ladj Ly è nato proprio in quel quartiere e prende spunto dalle rivolte del 2005 per cercare di raccontare un film d’impatto e che possa servire da denuncia sociale.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +14

Le avventure di Wuba

Uscita: 12 Marzo 2020

Si tratta del sequel del campione di incassi del 2015 Il regno di Wuba, film di Raman Hui che racconta la storia fantastica del piccolo Wuba, una via di mezzo tra un ravanello e un bebè, il quale sta per abbandonare il mondo degli umani, quando alcuni mostri alati tentano di rubarlo per portarlo dal Re dei mostri.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Avventura, Commedia

Avventura, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +10

Marie Curie

Uscita: 12 Marzo 2020

Film che racconta la storia di Marie Curie, celebre scienziata polacca che ha ricevuto due premi Nobel nel 1903 e nel 1911 per i suoi studi sulla radioattività che le causarono anche la morte nel 1934.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Ritorno al crimine

Uscita: 12 Marzo 2020 RINVIO (NON UFFICIALE) A DATA DA DESTINARSI

Sequel di Non ci resta che il crimine con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Carlo Buccirosso. La pellicola narra le vicende di un gruppo di amici che si trovano ad inseguire una donna che aveva rapito il cuore di uno, ma i soldi di tutti.

Durata: 105 Minuti.

105 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Tornare

Uscita: 12 Marzo 2020

Un film di Cristina Comencini con il cast che comprende Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò e Clelia Rossi Marcelli. La storia è ambientata in una Napoli tra gli anni ’60 e ’90 e racconta le vicende di una italo-americana, nata da un padre militare statunitense di stanza nella base NATO partenopea e una madre napoletana. La donna diventa una giornalista affermata negli Stati Uniti, ma alla morte del padre decide di restare nella dimora familiare scoprendo segreti e misteri inimmaginabili.

Durata: 107 Minuti.

107 Minuti. Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

La concessione del telefono

Uscita: 17 Marzo 2020

Uno dei capolavori più ironici, coinvolgenti e acuti del maestro Andrea Camilleri. Il film è ambientato sempre nella fittizia cittadina di Vigata, ma nel 1856 e il protagonista è Pippo Genuardi, un commerciante di legnami. Il talento di quest’ultimo, però, è quello di cacciarsi nei guai.

Durata: —

— Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Checkpoint Berlin

Uscita: 17 Marzo 2020

Una riflessione sul Muro di Berlino e sulla grande e celebre esperienza di un uomo che non fu più ritrovato. Fu cacciato per amore e divenuto da quel momento passeur tra le due zone della Germania divisa.

Durata: 64 Minuti.

64 Minuti. Genere: Docu-Fiction

Docu-Fiction Consigli per la visione: Ragazzi +10

Alessandra – Un grande amore e niente più

Uscita: 19 Marzo 2020

Tre storie d’amore di tre generazioni differenti che raccontano la cosa più semplice e complicata della vita di ognuno di noi: l’amore.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Andrà tutto bene

Uscita: 19 Marzo 2020

La vita di Bruno Salvati è in una situazione critica: i suoi film non hanno mai avuto il successo sperato e il suo produttore fatica a realizzare il suo prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. I figli Adele e Tito, vedono Bruno come un padre assente e poco affidabile e come se non bastasse, un giorno, Bruno scopre di avere una brutta leucemia. Da quel momento la sua vita e quella della sua famiglia cambieranno per sempre.

Durata: —

— Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Cosa mi lasci di te

Uscita: 19 Marzo 2020

La vera storia sulla vita di Jeremy Camp, musicista cantautore americano che vede come protagonisti il noto attore di Riverdale K.J. Apa insieme a Nathan Parsons, Britt Robertson, Gary Sinise e Melissa Roxburgh.

Durata: —

— Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Creators – The Past

Uscita: 19 Marzo 2020

Si tratta di un film di fantascienza dalla produzione tutta italiana, ma dal cast internazionale. La storia narra di un enorme allineamento galattico che finalmente si sta per compiere. I suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo e in particolare il potere degli otto governatori dell’universo: i Creators. Questi, in epoche antichissime, forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens. In particolare realizzarono otto Lens per otto creatori e così ognuno di loro diede vita al suo pianeta racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all’interno della stessa Lens. La voglia di potere, però, è sempre in agguato.

Durata: —

— Genere: Fantascienza

Fantascienza Consigli per la visione: Ragazzi +13

Gloria Mundi

Uscita: 19 Marzo 2020

Una famiglia francese si riunisce per la nascita della nuova arrivata e per discutere di affari dopo, che per anni, hanno vissuto una tortuosa vita tra carcere e povertà.

Durata: 107 Minuti

107 Minuti Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il delitto Mattarella

Uscita: 19 Marzo 2020

Un film di Aurelio Grimaldi che racconta sia la figura emblematica che l’omicidio di Piersanti Mattarella, nonché il fratello dell’attuale Presidente della Repubblica italiano.

Durata: 97 Minuti

97 Minuti Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Uscita: 19 Marzo 2020

Una storia divertente, ma a sua volta commovente che racconta il sogno di diventare un wrestler da parte di un ragazzo affetto da sindrome di Down. Pur di raggiungere il suo sogno accetta di farsi allenare da un piccolo criminale. Tra gli attori Shia LaBeouf, Dakota Johnson e Zack Gottsagen.

Durata: 97 Minuti

97 Minuti Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

La volta buona

Uscita: 19 Marzo 2020

Bartolomeo è un procuratore calcistico con il brutto vizio del gioco, che gli è già costato l’allontanamento della moglie e della figlia. Inseguito dai creditori, l’uomo è sempre in cerca della “volta buona”, ovvero l’occasione che gli permetterà di cambiare la vita e renderlo finalmente ricco. L’occasione ha il viso serio e triste di un ragazzino uruguaiano, Pablito, che l’ex socio Bruno ha scovato nelle baraccopoli di Montevideo. Pablito ha un talento, ma anche un fisico debole che richiede un investimento importante sulla sua crescita fisica affinché possa competere in futuro a livelli importanti. Potrebbe essere questa la volta buona? Il film è di Vincenzo Marra con Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari e Gioia Spaziani.

Durata: 95 Minuti

95 Minuti Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

L’anno che verrà

Uscita: 19 Marzo 2020

Grand Corps Malade, cantante di successo e regista della pellicola insieme a Mehdi Idir, racconta la vita quotidiana di una scuola situata a Saint Denis, nella sua città natale.

Durata: —

— Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

The Boy – La maledizione di Brahms

Uscita: 19 Marzo 2020

Brahms, la bambola della tenuta Heelshire, continua a fare costantemente vittime. Questa volta tocca al giovane figlioletto di una famiglia ignara di tutto e da poco trasferitasi nella terribile cittadina. Nel cast Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Anjali Jay e Joely Collins.

Durata: —

— Genere: Horror, Thriller

Horror, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +16

Un figlio di nome Erasmus

Uscita: 19 Marzo 2020

Un film di Alberto Ferrari con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti, Ricky Memphis e Carol Alt che racconta la storia di quattro quarantenni che si ritrovano, a distanza di 20 anni dall’Erasmus a Lisbona, a tornare in Portogallo per affrontare uno strano viaggio: la ragazza di cui tutti e quattro si erano innamorati è deceduta e ha lasciato un figlio che a detta sua è di uno di loro quattro.

Durata: 107 Minuti

107 Minuti Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Film per tutti

Un pugno di amici

Uscita: 19 Marzo 2020

Il primo film del duo comico Matranga e Minafò arriva al cinema per raccontare le disavventure comiche di una coppia di amici del sud Italia.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Film per tutti

Spore

Uscita: 19 Marzo 2020

Due amiche disegnatrici di fumetti, una violenza, un omicidio, una fuga: la loro storia ha luogo sullo sfondo della Torino degli anni Ottanta, quelli delle fanzine e del punk, del referendum contro il nucleare e di una provincia sempre troppo stretta.

Durata: 90 Minuti

90 Minuti Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

My Hero Academia – The Movie 2 Heroes: Rising

Uscita: 19 Marzo 2020

In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. Ma un Villain di nome Nine farà la sua comparsa.

Durata: —

— Genere: Avventura, Animazione

Avventura, Animazione Consigli per la visione: Ragazzi +13

Letizia Battaglia – Shooting the Mafia

Uscita: 22 Marzo 2020

Vita e carriera di Letizia Battaglia, fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora, raccontata con taglio intimo e privato, a partire dalla sua turbolenta giovinezza. Dal lavoro sulle strade per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica con i Verdi e la Rete, Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo tra gli anni Settanta e Novanta.

Durata: 97 Minuti

97 Minuti Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Banksy – L’arte della ribellione

Uscita: 23 Marzo 2020

Banksy, l’artista di strada più famoso del mondo, la cui arte politica e le sue audaci invasioni hanno scandalizzato le istituzioni e creato un nuovo movimento rivoluzionario mentre la sua identità è rimasta avvolta nel mistero. Un documentario di Elio Espana con Banksy, Felix Braun e Ben Eine.

Durata: 112 Minuti

112 Minuti Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

7 ore per farti innamorare

Uscita: 26 Marzo 2020

Avete mai calcolato quanto tempo ci vuole per innamorarsi? Una volta conquistata la persona dei sogni, come fare per tenerla stretta? E potrebbe mai una bellissima donna cedere alle tentazioni di un timidone impacciato? Un film di Giampaolo Morelli con Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo e Massimiliano Gallo.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Bloodshoot

Uscita: 26 Marzo 2020

Angelo Mortalli è un killer della mafia che finisce in manette. L’FBI lo inserisce nel programma di protezione testimoni ma viene tradito da un agente, rapito e rinchiuso in un luogo isolato dove verrà sottoposto ad un programma sperimentale. Gli vengono iniettati dei computer microscopici su tutto il suo corpo e così Angelo si trasforma in una macchina invincibile: Bloodshot. Riesce a fuggire ma non ricorda il suo nome. Ce la farà a recuperare la sua vera identità? Nel film tratto dall’omonimo fumetto troviamo Vin Diesel, Eiza González, Toby Kebbell, Sam Heughan e Guy Pearce.

Durata: —

— Genere: Azione, Drammatico, Fantasy

Azione, Drammatico, Fantasy Consigli per la visione: Ragazzi +13

Bombshell – La voce dello scandalo

Uscita: 26 Marzo 2020

Il film racconta l’emblematico caso di Roger Ailey, il potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti. Nel film di Jay Roach troviamo un cast stellare con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, Kate McKinnon e Allison Janney.

Durata: 108 Minuti

108 Minuti Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Il meglio deve ancora venire

Uscita: 26 Marzo 2020

Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano controvoglia lo stesso severissimo collegio. Ma non potrebbero essere più diversi: Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal rispetto delle regole; César è un guascone imprudente e trasgressivo che è appena stato sfrattato da casa sua in seguito alla propria bancarotta. I due amici però decidono di spassarsela al più non posso convinti che rimanga loro poco da vivere.

Durata: 117 Minuti

117 Minuti Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

In the trap

Uscita: 26 Marzo 2020

Philip, un solitario correttore di bozze, è intrappolato nel suo appartamento, troppo spaventato per andarsene e torturato da una sconosciuta forza malvagia che lo ha tenuto prigioniero negli ultimi due anni.

Durata: 93 Minuti

93 Minuti Genere: Horror

Horror Consigli per la visione: Ragazzi +13

Magari

Uscita: 26 Marzo 2020

È il film d’esordio di Ginevra Elkann e narra le vicende di tre fratelli, figli di genitori divorziati che vivono a Parigi, che un giorno arrivano a Roma per trascorrere le vacanze di Natale insieme al padre. La particolarità della famiglia è che la madre è francese ed è una convinta cristiana ortodossa, mentre il padre è italiano ed è uno sceneggiatore di scarso successo, con pochi soldi e donnaiolo. Nel cast troviamo Brett Gelman, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Anche questo ha subito un ritardo rispetto alla precedente data di uscita.

Durata: 104 Minuti

104 Minuti Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Mulan

Uscita: 26 Marzo 2020

Rivisitazione in chiave live action di Niki Caro e Disney del celebre film d’animazione del 1998 che vede come protagonista una leggendaria guerriera figlia dell’Imperatore della Cina.

Durata: 115 Minuti

115 Minuti Genere: Avventura, Azione

Avventura, Azione Consigli per la visione: Ragazzi +13

Monos – Un gioco da ragazzi

Uscita: 26 Marzo 2020

Otto adolescenti isolati dal mondo, sperduti sui monti della Colombia, si allenano e combattono. A prima vista sembrerebbe una specie di campo estivo. Invece è una missione delicatissima: i ragazzi hanno con sé una donna americana che chiamano “la dottoressa”. Il loro compito è proteggerla tra l’impervia giungla colombiana.

Durata: 102 Minuti

102 Minuti Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Consigli per la visione: Ragazzi +13

L’agnello

Uscita: 26 Marzo 2020

Anita ha sedici anni e sta fronteggiando una situazione famigliare difficile. Sua madre è morta di leucemia e ora anche il padre Jacopo si è ammalato: nessuna terapia sta dando risultati significativi, la necessità di un trapianto di midollo osseo è sempre più urgente, ma l’attesa media per un donatore è di diversi mesi. Anita non è compatibile e non lo è neppure Tonino, il nonno pastore che abita sull’altopiano vicino, accanto ad un poligono militare che nel bene e nel male segna la vita del territorio da decine di anni. Ci sarebbe lo zio Gaetano, fratello maggiore di Jacopo: la probabilità che lui sia compatibile è più alta, ma Gaetano abita lontano ed è una persona su cui non si può fare affidamento, una testa calda che riesce a stento a mantenere la moglie e i figli rivendendo ferraglia che trova abbandonata nelle campagne. Lui e Jacopo non si vedono né si parlano da anni, divisi da un antico rancore che non sembrano intenzionati a dimenticare. Gaetano sembra inavvicinabile, anche per suo padre Tonino. Ma il carattere ribelle e un po’ folle di Anita riesce a scalfirne la corazza, ricucire in parte quell’antico strappo e convincerlo a fare le analisi che potrebbero salvare la vita di Jacopo.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Sisters in Arms

Uscita: 26 Marzo 2020

È un film della regista Caroline Fourest, che racconta la storia della guerrigliera Zara, una giovane donna di origine Yazidi, rapita e venduta come schiava del sesso dall’Isis. La ragazza riuscirà a scappare e a raggiungere un battaglione di coraggiose combattenti internazionali denominate “Brigata Snake”.

Durata: 112 Minuti

112 Minuti Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Consigli per la visione: Ragazzi +13

Palazzo di Giustizia

Uscita: 26 Marzo 2020

Il film racconta di una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, nel cuore del palazzo, c’è un’udienza: sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che, appena derubato, ha reagito, sparato e ucciso l’altro, giovanissimo, complice. C’è il rituale, c’è un linguaggio, ci sono le toghe. Gli interrogatori, le prove, i testimoni. Ma noi vediamo anche (o soprattutto?) quello che sta fuori: i corridoi, gli uffici, il via vai feriale del tribunale, il rumore, il disordine. Le famiglie degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa.

Durata: 84 Minuti

84 Minuti Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Maledetto Modigliani

Uscita: 30 Marzo 2020

Artista maledetto, ribelle, genio scandaloso e maestro indiscusso dell’arte del Novecento: un ritratto che si spinge oltre la leggenda.