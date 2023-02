Siete appassionati di film romantici? Siete alla ricerca di un lungometraggio che faccia da sfondo alla vostra serata di San Valentino? Apple TV Plus ha pensato anche voi, proponendo all’interno del suo catalogo un’ampia selezione di film perfetti per l’occasione, dal genere strappalacrime a quello più action e ricco di suspense. Dunque, per aiutarvi a scegliere il film perfetto per San Valentino, ecco alcune delle migliori opzioni disponibili sulla piattaforma streaming Apple TV Plus.

I film romantici su Apple TV Plus per San Valentino

A Star is Born

La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è il film del 2018 A Star is Born, con protagonisti Bradley Cooper e Lady Gaga. La trama del film segue la storia di Jackson Maine (interpretato da Bradley Cooper), un famoso cantante country in declino, e Ally (interpretata da Lady Gaga), una cantante emergente che incontra Jackson in un bar. I due si innamorano e iniziano una relazione, ma la fama di Ally cresce più rapidamente di quanto Jackson possa gestire. Se ad oggi non avete ancora avuto di vederlo, A Star is Born è assolutamente da recuperare! Bradley Cooper e Lady Gaga hanno entrambi fornito performance straordinarie e hanno dimostrato un’alchimia sullo schermo che ha fatto battere il cuore del pubblico, rendendo di fatto il lungometraggio uno dei più acclamati film musicali degli ultimi anni.

Siberia

Il secondo lungometraggio che vogliamo portare alla vostra attenzione è Siberia, il film drammatico del 2018 con protagonista Keanu Reeves. La pellicola, diretta da Abel Ferrara, è perfetta per chi cerca un film che sia l’espressione di una miscela fatta di suspense e romanticismo. Siberia narra la storia di Lucas Hill, un uomo d’affari americano che viene inviato in Russia per vendere diamanti di contrabbando. Ma quando il suo incontro con i compratori va male, Hill si ritrova ad affrontare conseguenze imprevedibili e pericolose. La sua vita viene sconvolta quando incontra una donna misteriosa che gli offre una via d’uscita, ma che potrebbe anche essere parte del complotto che gli sta danneggiando.

Undine – Un amore meraviglioso

La terza proposta dedicata ai film presenti su Apple TV da vedere a San Valentino è Undine – Un amore meraviglioso. Il lungometraggio, diretto da Christian Petzold, narra di Undine, una studiosa di storia dell’arte che lavora come guida turistica a Berlino interpretata da Paula Beer. La trama segue la storia d’amore tra la protagonista e Christoph, un ingegnere che lei incontra casualmente. I due iniziano una relazione appassionata, ma presto scoprono che il loro amore è minacciato da una forza sovrannaturale. Il film si ispira alle figure mitologiche associate all’acqua che, secondo la tradizione, sono destinate a vivere un amore eterno ma infelice.

Endless

Passiamo ora alla quarta proposta con il film Endless, il lungometraggio diretto da Scott Speer che esplora le conseguenze delle azioni umane e la possibilità di correggerle. La pellicola narra la storia di Noah e Amy, una giovane coppia che ha appena subito una tragedia. In seguito a questo evento, Noah inizia a vedere segni misteriosi che lo portano a credere che ci sia un modo per tornare indietro nel tempo e correggere i suoi errori. Mentre Noah lotta con il suo dolore e la sua disperazione, incontra un gruppo di persone che sembrano essere impegnate in un’impresa simile, così da scoprire che esse sono intrappolate in un loop temporale che non riescono a interrompere, e che potrebbe essere la chiave per riunire lui e la sua amata.

Riscatto d’amore

La quinta ed ultima proposta di questa selezione è il lungometraggio diretto da D.J Caruso tratto dal romanzo di Francine Rivers: Riscatto d’amore. Il film narra una storia di passione e redenzione ambientata a metà ‘800, durante il periodo della corsa all’oro, e vede al centro una ragazza costretta a prostituirsi fin da piccola che trova nell’amore di un giovane contadino la cura per le ferite del suo cuore.