I migliori film da vedere per una rilassante serata a casa

Siete nel mood casalingo, non vi va di uscire? Vi proponiamo una carrellata dei migliori film da vedere in streaming o DVD e Blu Ray per trascorrere qualche ora in relax senza troppi pensieri per la testa! Abbiamo voluto scegliere per voi alcuni film, di diverso genere, che vi aiuteranno ad affrontare la noia casalinga o vi daranno alcune idee per trascorrere una piacevole serata da soli o in compagnia dei vostri amici. Non vi resta che preparare i pop corn, scegliere il vostro film e premere play! Here we go!

Julie & Julia

Il primo titolo che abbiamo scelto è Julie & Julia la bellissima pellicola di Nora Ephron del 2009 con Amy Adams e Maryl Streep. Il film si basa sul libro, best seller dei primi anni Duemila, 365 giorni, 524 ricette, una piccola cucina scritto da Julie Powel. Il libro e il film raccontano la storia di Julie, giovane newyorkese insoddisfatta del proprio lavoro ma con uno spiccato talento per la scrittura, che decide di aprire un blog online dedicato a Julia Child, una cuoca, scrittrice e conduttrice di programmi per cucina.

Julie, nel suo blog online, decide di seguire passo dopo passo le ricette contenute nel libro di Julia Child Mastering the Art of French Cooking. È così che le vite delle due protagoniste si intrecceranno su due piani temporali diversi, raccontandoci una storia ricca di emozioni vere e delicato humor. Julie & Julia è disponibile in streaming su Netflix.

Chiamami col tuo nome

Anche Chiamami col Tuo Nome è un film disponibile su Netflix ed è tratto dal delicato e pluripremiato romanzo di André Aciman. Il film, diretto da Luca Guadagnino e interpretato magistralmente Timothée Chalamet, racconta l’educazione sentimentale di un giovane ragazzo durante una noiosa estate trascorsa in una villa di famiglia del Nord Italia. Qui Elio Perlman, il nome del protagonista, esplorerà la sua omosessualità imparando ad accettare se stesso e il mondo che lo circonda. Imparerà ad amare ed essere amato, confidando nell’amicizia e in una famiglia aperta e accogliente. La sceneggiatura del film Chiamami col tuo Nome è stata scritta da James Francis Ivory che nel 2018 gli è valsa il premio Oscar come miglio sceneggiatura non originale.

Secretary

Secretary, film del 2002 diretto da Steven Shainberg con Maggie Gyllenhaal e James Spader, è una black comedy che non può mancare in una lista di film da vedere assolutamente. Irriverente e politicamente scorretta, Secretary raconta la storia di Lee Holloway, una giovane donna con disturbi psichiatrici che viene assunta come segretaria nello studio di un avvocato. Tra segretaria e avvocato piano piano nascerà una relazione “pericolosa” che insegnerà ad entrambi i protagonisti come accettare le proprie inclinazioni personali e intime, imparando, piano piano, a conoscere aspetti della propria personalità tenuti a tacere per troppo tempo. Il film è disponibile su Netflix.

Lo Stagista Inaspettato

Interessante commedia leggera hollywoodiana, Lo Stagista Inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway è un film del 2015 diretto da Nancy Meyers. La pellicola ci racconta la storia di Ben Whittaker, lavoratore in pensione che, rimasto vedovo, vuole riprendere a lavorare e lo farà grazie a uno stage in una grande azienda di e-commerce gestita da Jules Ostin (Anne Hathaway). La commedia mette in luce il divario generazionale che in poco più di venti anni si è instaurato tra giovani trentenni e quelli che ormai definiamo “boomer”. Fa riflettere e diverte per scene così al limite da essere tutt’altro che irrealistiche, cercando di esplorare il meccanismo che si instaura nella mente dei “malati da lavoro” che, a tutti i costi, devono raggiungere gli obiettivi prefissati.

Io e Te

Io e Te è l’ultimo film di Bernardo Bertolucci. Uscito nel 2012 ha come protagonisti Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori e parla dell’incontro fortuito tra due fratellastri problematici. Lorenzo fa finta di essere partito in gita in montagna con la sua classe, invece si nasconde in cantina. La sua sorellastra, Olivia, invece, eroinomane e con una spiccata personalità dipendente, arriva nel “nascondiglio” di Lorenzo per cercare delle cose. I due si troveranno a dover condividere uno spazio vitale ristretto ma impareranno a conoscersi e affrontare la realtà dei loro problemi.

Il film è liberamente ispirato al romanzo di Noccolò Ammaniti anch’esso intitolato Io e Te, ed è disponibile in streaming su Netflix.

Prova a Prendermi

Brillante commedia dei primi anni Duemila con Leonardo di Caprio, Tom Hanks e Christopher Walken, il film di Steven Spielberg parla di un truffatore seriale, Frank Abagnale Jr. La pellicola ci racconta le avversità dii un giovane di buona famiglia che per sbancare il lunario si ritrova a falsificare assegni e cambiare identità tanto velocemente da diventare una delle priorità della FBI che mette sulle sue tracce l’agente Hanratty. Una commedia amara che ci proietta nella società degli anni ’60 in quegli Stati Uniti impauriti dalla guerra fredda e dalle minacce estere. Il film è tratto dalla biografia di Frank Abagnale Jr. dal titolo omonimo.

Bianco, Rosso e Verdone

Classica commedia italiana, Bianco, Rosso e Verdone è un film del 1981 diretto e interpretato da Carlo Verdone. La pellicola è divisa in episodi ed è perfetta per una serata casalinga da trascorrere in allegria e spensieratezza. Nel film vediamo per la prima volta alcuni dei personaggi più conosciuti di Verdone, Mimmo e Furio che iniziano a diventare noti al grande pubblico proprio grazie a questo debutto sul grande schermo. Indimenticabile e indimenticata è l’interpretazione di Elena Fabrizi, Sora Lella, che interpreta la nonna di Mimmo, un giovane romano in viaggio per recarsi alle urne. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

Brittany Runs a Marathon

Film del 2019, Brittany Runs a Marathon è un prodotto originale Amazon Prime Video e racconta la storia di una giovane donna in sovrappeso che fa di tutto per cambiare stile di vita, con un unico grande obiettivo, correre la maratona di New York! A vestire i panni della ventottenne Brittany è Jillian Bell, durante il film seguiremo la sua evoluzione non facile che la vedrà evolversi da pigrona a donna sicura di sé e delle sue capacità, pronta a inseguire i suoi obiettivi a qualunque costo. Niente di troppo intellettuale, ma è un film perfetto per passare un paio d’ore di spensieratezza e sognare di potercela fare anche noi!

Il Riccio

Tratto dal best seller L’Eleganza del Riccio, Il Riccio è un film molto carino diretto da Mona Achache con Serena Verdirosi. Il film racconta la bellissima amicizia che nasce tra una giovane portinaia parigina appassionata di letteratura e filosofia e una bambina molto intelligente e allo stesso tempo problematica. Paloma, questo è il nome della bambina, è infatti decisa a compiere un gesto estremo il giorno del suo tredicesimo compleanno. Renée, la portinaia, cercherà di farle capire l’importanza della vita e delle passioni. Consigliato per una serata in compagni di una buona tisana rilassante. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.