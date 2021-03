Film di D&D: Hugh Grant e Sophia Lillis nel cast

Il cast del nuovo film di Dungeons & Dragons continua a prendere forma, ad aggiungersi ai nomi diffusi nelle settimane scorse saranno gli attori Hugh Grant e Sophia Lillis. La notizia è stata diffusa da Deadline (leggila qui) e in breve tempo ha attirato su di sé l’attenzione sull’attesa pellicola ispirata al celebre gioco di ruolo.

Del nuovo film di Dungeons & Dragons, prodotta da Paramount e eOne, si sta ormai parlando da diverso tempo e non è difficile comprenderne il motivo. Attorno al nome Dungeons & Dragons aleggia la genuina curiosità degli appassionati giocatori di ruolo, pronti a captare ogni minima indiscrezione sull’argomento.

Ad aumentare le aspettative per questa nuova avventura cinematografica è il cast fino ad ora annunciato. Gli attori che al momento sono stati scritturati sono Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Fast and Furious), Justice Smith (Pokémon: Detective Pikachu) e Regé-Jean Page (Bridgerton). Si tratta infatti di professionisti che in un modo o nell’altro hanno partecipato a film e serie tv importanti nel mondo della cultura pop e dei diversi fandom.

Hugh Grant non è certo un attore che necessita presentazioni, sulle scene a partire dagli anni ‘80, nell’ultimo periodo ha conosciuto una rinnovata popolarità in seguito a convincenti performance in film come Paddington 2 o The Gentlemen e nella più recente partecipazione nella serie HBO The Undoing, che gli è valsa delle nomination ai Golden Globe e ai SAG.

Sophia Lillis, invece è una giovane attrice statunitense, che ha conosciuto la popolarità con il ruolo di Beverly Marsh nel remake del 2017 di It.

I dettagli circa i ruoli degli attori non sono stati ancora rivelati, tuttavia, sempre secondo Deadline, Grant dovrebbe interpretare l’antagonista principale del film, andando così a contrapporsi a Pine, Rodriguez, Smith e Page, il cui ruolo sarà presumibilmente quello dei protagonisti della pellicola. Per quel che riguarda il personaggio di Lillis, invece, vi è il riserbo più assoluto.