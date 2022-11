Le festività Natalizie sono ormai alle porte e le occasioni per sedersi al calduccio delle mura domestiche si fanno sempre più numerose. Per questo motivo, abbiamo pensato di segnalarvi una serie di film presenti su Disney Plus dedicati al Natale, così che possiate avere qualche spunto in più per passare il vostro tempo nell’attesa della notte dell’anno dove tutto è possibile.

Aspettando il Natale con Disney Plus: 10 film da recuperare

Topolino e la magia del Natale

Iniziamo la nostra rassegna con quelli che sono alcuni dei grandi classici dell’animazione Disney. La prima proposta che vogliamo mettere in luce è Topolino e la magia del Natale, un film d’animazione del 1999, composto da più storie, con protagonisti le grandi icone Disney.

Film di Natale Disney Plus

Una di queste vede Qui, Quo e Qua alle prese con un desiderio speciale espresso a un stella. I tre, dopo un primo momento di entusiasmo, si accorgeranno ben presto che i valori del Natale sono altri e che il loro desiderio non ha portato altro che problemi inaspettati. Consci del loro errori, i protagonisti cercheranno quindi in tutti i modi di cambiare gli eventi, così da redimersi. Riusciranno nella loro funambolica impresa?

Sempre all’interno del lungometraggio animato, della durata di circa un’ora, troveremo poi l’avventura che vede coinvolti Pippo e Max, che ha come tematica principale l’importanza della felicità come simbolo non legato al materialismo. Durante questa avventura Pippo sarà impegnato a convincere Max dell’esistenza di Babbo Natale, come andrà a finire? Pippo riuscirà nel suo intento senza combinare troppi guai?

In ultimo, il film animato si conclude con Topolino e Minnie alle prese con i reciproci regali di Natale. I due, con l’obbiettivo di soddisfare l’altro, saranno impegnati in mille modi per recuperare il denaro necessario all’acquisto dei doni. Riusciranno nella loro impresa? I regali sono importanti per il loro valore o basta davvero il pensiero?

Nel caso questa proposta fosse di vostro interesse, vi informiamo che sempre su Disney Plus è disponibile anche il suo sequel datato 2004, questa volta realizzato in computer grafica e intitolato Topolino strepitoso Natale, presente anche su Amazon in edizione Home Video.

La bella e la bestia – Un magico Natale

Sempre restando in tema di grandi calssici dell’animazione Disney, non possiamo non inserire La Bella e la Bestia – Magico Natale. Si tratta del sequel diretto dell’omonimo capostipite del 1991 e narra un Natale che sembra non stia iniziando nel migliore dei modi. La Bestia infatti, non sembra essere molto propensa ai festeggiamenti! Riusciranno Belle, Tockins, Lumière, Mrs. Bric e Chicco a fargli cambiare idea?

Film di Natale Disney Plus

Preparatevi a vivere un lungometraggio animato che vi trasporterà, accompagnato dalle sue musiche, in una storia senza tempo fatta di speranza, amicizia e amore.

Uno sguardo dal cielo

Abbandoniamo ora i lungometraggi animati ma rimaniamo negli anni ’90 con il film Uno sguardo dal cielo. Questa produzione vede protagonisti due vere e proprie icone mondiali: Whitney Houston e Denzel Washington. Uno sguardo dal cielo vanta una candidatura agli Oscar 1997 come migliore colonna sonora originale (Hans Zimmer), cinque candidature e ben due vittorie agli Image Awards 1997 per la sezione migliore attrice (Whitney Houston) e migliore attrice non protagonista (Loretta Devine). Siete pronti a lasciarvi trasportare nella New York degli anni Novanta?

Film di Natale Disney Plus

Uno sguardo dal cielo è una commedia per famiglie che vi porterà a seguire le vicende di un sacerdote alle prese con una crisi esistenziale, ma in suo aiuto arriverà presto un angelo mandato dal cielo.

Un magico Natale

Un magico Natale è un film del 1985 diretto da Phillip Borsos che narra le vicende di Ginnie Grainger, una giovane madre che non sente più la magia del Natale. Tuttavia, la protagonista riscoprirà presto queste grandi emozioni grazie all’aiuto dell’incrollabile fede della figlia di sei anni Abbie e di Gideon, il suo angelo custode. Con questa produzione, prodotta dalla Walt Disney e girata nel Canada, preparatevi ad assistere a una divertente favola natalizia che vede nel cast Mary Steenburgen nei panni di Ginny Grainger, Gary Basaraba nei panni di Jack Grainger e infine Harry Dean Stanton in quelli di Gideon.

A Christmas Carol

Tra i film di Natale presenti su Disney Plus poteva mancare nella nostra lista A Christmas Carol? Certo che no! Il film Robert Zemeckis, che fece il suo debutto nel 2009, e fu realizzato utilizzando la tecnica digitale del capture, è tutt’ora una produzione senza tempo! L’opera è frutto di un importante adattamento cinematografico direttamente ispirato al noto racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Preparatevi dunque ad avere a che fare con il caro vecchio Scrooge, il facoltoso personaggio protagonista dal carattere insensibile e avaro alle prese con una resa dei conti molto impegnativa. Scrooge dovrà infatti confrontarsi con lo spirito del passato, del presente e del futuro, così da capire quelli che sono i valori della condivisione. Riuscirà il nostro protagonista ad ammorbidirsi? Il film, tra le varie cose, vanta la colonna sonora di Alan Silvestri, noto anche per essere stato candidato due volte agli Oscar per i lungometraggi di Forest Gump e Polar Express.

Tutti insieme appassionatamente

Dopo avervi proposto alcuni titoli noti anche per le loro caratteristiche tecniche date dall’utilizzo del digitale, saliamo ora sulla macchina del tempo per fare un importante salto al 1965, anno di uscita di Tutti insieme appassionatamente. Il film, del genere musical, annovera nel suo palmares la candidatura a 10 Oscar, vincendone ben 5 come miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora, miglior montaggio e miglior sonoro. Infatti, tra le molte cose, il lungometraggio in questione spicca anche per le splendide musiche di Richard Rodgers, tra le quali emerge la famosissima My Favorite Things (oggi al sesto posto della classifica dei film più visti al cinema di tutti i tempi).

Il lungometraggio narra le vicende di Maria, bella e giovane postulante inviata come governante nella casa della famiglia Von Trapp, i cui figli vivono sotto un severo regime disciplinare impartito dal padre, un ammiraglio rimasto vedovo. La ragazza conquista però presto la simpatia dei piccoli, con i quali forma un coro. Il legame tra Maria, i piccoli e il padre si fa sempre più stretto, tanto da diventare una vera e propria famiglia.

Lo Schiaccianoci e i quattro regni

Sempre restando in tema di musica, su Disney Plus potete trovare il moderno riadattamento de Lo Schiaccianoci che vede come protagonisti, tra gli altri, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman.

Film di Natale Disney Plus

Siete pronti a seguire Clara in viaggio nei quattro Regni? Qui sfiderà la tiranna Madre Ginger, per riportare l’armonia in quel mondo misterioso e incontrerà moltissimi curiosi personaggi come i soldati fatti di pan di zenzero e un esercito di topi. Tra i suoi riconoscimenti, il film vanta una candidatura a CDG Awards.

Noelle

Passiamo ora dal 1965 al più recente 2019 con Noelle, un film natalizio scritto e diretto da Marc Lawrence che vede impegnata come protagonista Anna Kendrick nel ruolo di Noelle Kringle, la figlia di Babbo Natale.

Noelle racconta la storia di come la figlia di Santa Claus sia improvvisamente impegnata a dover salvare il Natale, rintracciando suo fratello Nick, fuggito in cerca di relax per gestire il suo essere stato incaricato come successore del precedente Babbo Natale. Nick riuscirà a riprendere le redini in mano? O dovrà entrare in campo la sorella? I doni arriveranno a destinazione in tempo?

Home sweet Alone

Chi di voi non ha mai visto Mamma ho perso l’aereo? Avete alzato la mano? Allora dovreste subito correre davanti al vostro televisore e recuperarlo immediatamente poiché si tratta di un vero e proprio cult di genere. Ancora oggi, il film, è rimasto nei cuori di tutti gli appassionati tanto da portare Disney a proporne un reboot nel più recente 2021.

Film di Natale Disney Plus

Questa nuova produzione è direttamente ispirata al primissimo del capitolo del franchise e narra le vicende di una coppia sposata alle prese con il tentativo di sottrarre un prezioso cimelio a Max Mercer, il bambino di dieci anni protagonista del film trovatosi a casa da solo per errore dalla sua famiglia. Riuscirà Max a difendersi dalle grinfie della coppia farabutta? Così riuscirà a inventarsi per mettere a dura prova la loro caparbietà? Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra approfondita recensione.

Un Natale perfetto

Procediamo ora con un’altra commedia leggera, tra i film di Natale presenti su Disney Plus, fatta per la famiglia: Un Natale perfetto. Il film, diretto da Ron Lagomarsino, narra le vicende di una giovane newyorchese di nome Angela che da sempre tanto ama il Natale. La protagonista, che da sempre sognava di vivere un Natale perfetto, si ritroverà presto in un mondo dove ogni è giorno è Natale, grazie a una speciale sfera natalizia. Ma sarà un bene, o sarà un male? La ragazza vi rimarrà intrappolata in quel magico mondo e ben presto scoprirà che non tutto era esattamente come si aspettava.

L’offerta di Disney+