Da sempre il cinema offre un grande contributo al Giorno della Memoria, che si celebre il 27 gennaio, con opere che facciano riflettere il pubblico su questa tragica pagina della storia mondiale, talvolta esplorando strade differenti e sempre più vicine alla società odierna, per veicolare importanti messaggi di tolleranza e libertà che siano sempre più attuali, ma non dimenticando mai il proprio punto di riferimento. Ormai si potrebbe quasi dire che quello sul Giorno delle Memoria sia un vero e proprio sottogenere cinematografico, tanta è la valida produzione, soprattutto americana ed europea. Tra i tanti e famosi titoli incentrati su questa importante e delicata tematica, vi consigliamo 5 film per il Giorno della Memoria, molto diversi fra loro tra tutti quelli disponibili in streaming, da non perdere assolutamente o da assaporare ancora una volta.

Scena di Shindler's List, Steven Spielberg

Il Giorno della Memoria nasce con l’intento di commemorare tutte le vittime della Shoah. Opere, monumenti, manifestazioni, eventi culturali e non solo: tanti sono i simboli volti a donare un pensiero alle persone che hanno subito l’Olocausto e le atrocità del regime nazista dal 1933 al 1945. Proprio il 27 gennaio 1945, l’Armata Rossa libera il campo di concentramento di Auschwitz.

5 film da recuperare nel Giorno della Memoria

La chiave di Sara

Abbonandosi a NOW o a Sky, è possibile recuperare La chiave di Sara, film francese del 2010 diretto da Gilles Paquet-Brenner distribuito da Lucky Red. Tratto dall’omonimo romanzo di Tatiana de Rosnay (disponibile su Amazon a questo link), il racconto narra un episodio legato alla Shoah durante l’occupazione nazista a Parigi: il rastrellamento del Velodromo d’Inverno, avvenuto il 16 e il 17 luglio 1942.

La chiave di Sara

Durante la deportazione degli ebrei, anche la famiglia di Sara Starzynski viene presa dai nazisti, ma la piccola riesce a far nascondere il suo fratellino Michael in un armadio, promettendogli che verrà presto a salvarlo. Con un salto temporale di 60 anni, la giornalista Julia (Kristin Scott Thomas) apre un’inchiesta sugli avvenimenti di quegli anni, e tra archivi e vecchi documenti farà delle agghiaccianti scoperte.

La pellicola ottiene diversi riconoscimenti, e alcuni premi da parte del pubblico al Tokyo International Film Festival nello stesso anno di uscita. In effetti, La chiave di Sara è un film in grado di emozionare ma anche di tenere col fiato sospeso lo spettatore, con ls sua storia ricca di colpi di scena pronti a sconvolgere e, soprattutto, a creare un’occasione di riflessione.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit è un film del 2019 di grandissimo successo, disponibile in streaming su Disney Plus. Diretto da Taika Waititi, esso narra la storia del piccolo Jojo (Roman Griffin Davis), bambino tedesco, cresciuto con mentalità nazista, che come amico immaginario ha proprio Adolf Hitler (interpretato dallo stesso regista). Ma quando sua madre Rosie (Scarlett Johansson) decide di proteggere una giovane ragazza ebrea Elsa (Thomasin Mcenzie), gli indottrinamenti del piccolo protagonista iniziano finalmente a vacillare.

Jojo Rabbit

Il film si ispira liberamente al romanzo di Christine Leunens dal titolo Il cielo in gabbia 2004). A differenza del solito tenore dei film dedicati al Giorno della Memoria, Jojo Rabbit sceglie di avvicinarsi al tema dell’Olocausto unendo la forte drammaticità ad una sorta di “leggerezza” che, come direbbe Italo Calvino, “non è superficialità”. Attraverso gli occhi ingenui di un bambino, il film di Waititi cerca, in qualche modo, di far riflettere lo spettatore con qualche sorriso, anche se profondamente amaro. Un azzardo che vale la pena assaporare per approcciarsi al Giorno della Memoria con un vero e proprio racconto di formazione, non privo di un velo di dolcezza e tenerezza.

Anne Frank, la mia migliore amica

Prodotto nei Paesi Bassi, Anne Frank, la mia migliore amica è un lungometraggio del 2021 diretto da Ben Sombogaart (Twin Sisters) e disponibile in streaming su Netflix.

Anne Frank, la mia migliore amica

La storia è narrata dal punto di vista di Hanneli Goslar, personaggio realmente esistito; si va dalla sua infanzia all’amicizia con la piccola Frank, dall’occupazione nazista ad Amsterdam fino ad uno straziante ricongiungimento proprio nei campi di concentramento. Liberamente ispirato a Mi ricordo Anna Frank di Alison Leslie Gold (che potete acquistare su Amazon a questo link), quello di Sombogaart è un film profondo ed emozionante, in grado di arricchire la storia di un personaggio che tutti conosciamo.

Il fotografo di Mauthausen

Film spagnolo diretto da Mar Targarona nel 2018, Il fotografo di Mauthausen vuole raccontare la Shoah con gli occhi di Francesc Boix, fotografo vissuto nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen. Ad interpretarne il ruolo è l’attore Mario Casas (Grosse Bugie, El Praticante).

Il fotografo di Mauthausen

Quella di Targarona non è solo un’opera drammatica, ma assume anche delle tinte decisamente thriller. Boix, infatti, vuole sfruttare il proprio lavoro nel lager nazista per rubare i negativi delle fotografie in grado di testimoniare le atrocità commesse, ma ovviamente l’impresa non è affatto facile. Anche quest’opera vuole raccontare l’Olocausto con una prospettiva differente, unendo tristi eventi realmente accaduti ad una narrazione coinvolgente, sapientemente messa in scena grazie le ottime scelte di regia, e che possa lasciare un segno nel cuore del pubblico. Il film potete trovarlo in streaming su Netflix.

Schindler’s List

Ultimo non per importanza, né tantomeno per notorietà, Schindler’s List è uno di quei classici che non può mai mancare. Capolavoro di Steven Spielberg, che con questa pellicola del 1993 dimostra di non essere soltanto legato ai blockbuster degli anni ’80 e ’90. Tra innumerevoli nomination agli Oscar e ai Golden Globe, stravinti in più di una categoria, questo cult sul Giorno della Memoria lo si può guardare ancora una volta o recuperare su NOW e Sky. Anche questo lungometraggio è ispirato ad un romanzo: La lista di Schindler di Thomas Keneally pubblicato nel 1982.

Schindler's List

È la storia di un altro personaggio realmente esistito, Oskar Schindler, ricordato per aver salvato oltre mille ebrei dallo sterminio nazista. Il drammatico e crudo racconto rielaborato da Spielberg, ambientato a Cracovia, ha la particolarità di essere girato interamente in bianco e nero, fatta eccezione per alcuni memorabili dettagli. L’incredibile cast vede Liam Neeson nei panni del protagonista, insieme a Ben Kingsley e Ralph Phiennes, in un film destinato a segnare la storia del cinema fino ad oggi.