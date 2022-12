Il periodo natalizio si avvicina, e non esistono meritate vacanze senza una grande maratona di film di Natale su Prime Video. La piattaforma offre una vasta filmografia, la maggior parte accessibile con il semplice abbonamento. Tra i tanti presenti sul catalogo di Prime Video, ecco 7 titoli da recuperare o da gustare ancora una volta, tra ultime novità – anche di quest’anno – e grandi classici intramontabili da guardare in compagnia di amici o familiari, magari anche con una buona tazza di cioccolata calda.

I 7 migliori film di Natale su Prime Video

Il Grinch

Tra i film di Natale su Prime Video, uno dei classici più amati è sicuramente Il Grinch. Quante volte avete sognato di vivere nel paese di Chinonsò insieme alla piccola Cindy Chi Lou e a tutti i Nonsochi? La verde e misantropa creatura detta Grinch, che vive sul Monte Briciolato insieme al suo cane Max sognando di sabotare il Natale, è parte dell’immaginario collettivo grazie anche all’iconica interpretazione di Jim Carrey.

Il Grinch

È un’opera che non può mancare all’appello, con le sue atmosfere uniche e un senso dell’umorismo pungente e sarcastico della misteriosa creatura, lasciando inevitabilmente spazio a tutta la dolcezza che un film sul Natale non può non possedere. Diretto nel 2000 da Ron Howard (Willow), è tratto dall’omonimo racconto del Dr. Seuss; più precisamente, si tratta del secondo adattamento dopo lo speciale televisivo Il Grinch e la favola di Natale! del 1966, cortometraggio d’animazione di Chuck Jones e Ben Washam.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Per alcune persone non esiste la festività natalizia senza leggere, almeno una volta all’anno, Canto di Natale di Charles Dickens. Questo grande classico della letteratura britannica è di ispirazione per molti adattamenti cinematografici, tra cui Dickens – L’uomo che inventò il Natale.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

Diretto da Bharat Nalluri nel 2017, la pellicola narra un particolare periodo della carriera dell’autore. Dopo il fallimento di alcuni dei suoi libri, Charles Dickens (Dan Stevens), nell’inverno del 1843, trascorre tre settimane di forte ispirazione per un’opera destinata a ribaltare le proprie sorti. Il protagonista è investito da quello stesso pizzico di fantasia che caratterizzerà, ben presto, la vita del personaggio di Ebeneezer Scrooge.

Io sono Babbo Natale

Edoardo Falcone scrive e dirige un film natalizio tutto all’italiana. Niente paura, non si tratta affatto di un cinepanettone. La pellicola del 2021 ha come attori protagonisti Marco Giallini e il grande Gigi Proietti, scomparso un anno prima dell’uscita del film.

Io sono Babbo Natale

Quella in Io sono Babbo Natale, infatti, è la sua ultima interpretazione. L’ex detenuto Ettore, rinchiuso in carcere per una lunga serie di furti, una volta a piede libero conduce una vita allo sbando, senza legami familiari né sentimentali. Tornando a rubare nelle case di poveri malcapitati, incontra un anziano signore, Nicola, che gli confessa di essere il vero Babbo Natale. Il sapiente umorismo del film di Falcone è la carta vincente dell’opera, adatta ad un pubblico di tutte le età.

A Christmas Wish

Scritto e diretto da Craig Clyde, A Christmas Wish è un interessante film di Natale su Prime Video, una di quelle comedy-drama che insegnano fortemente a credere nella magia del Natale. È il racconto di Matha Evans, madre di tre figli, abbandonata dal marito pochi giorni prima del 25 dicembre. Scoraggiata e costretta a crearsi una nuova vita, si trasferisce in una cittadina in cui persone ed eventi faranno di tutto per infonderle nuovamente la gioia persa e per insegnarle ad avere fiducia nel Natale.

A Christmas Wish

Anche la pellicola del 2011 è destinata ad un pubblico di ogni età, per trascorrere un 25 dicembre all’insegna della famiglia, del calore umano e della speranza. Essa vede l’interpretazione di Kirsty Swanson, nota per il suo ruolo di Buffy Summers nel film Buffy l’ammazzavampiri (1992), di ispirazione per l’omonima e fortunata serie TV del 1997.

Elf: Un elfo di nome Buddy

Si ritorna ai grandi classici di Natale con Elf: Un elfo di nome Buddy, diretto da Jon Favreau nel 2003. È il racconto di Buddy, un curioso bambino infilatosi nel sacco di Babbo Natale, che cresce insieme agli elfi in un posto che non è casa sua. Ma il ritorno tra gli esseri umani non è esattamente come previsto.

Elf: Un elfo di nome Buddy

La performance di Will Ferrel diventa iconica, e in Italia è impossibile non associare il suo volto alla voce di Pino Insegno. Il film è una commedia capace di immergere lo spettatore nell’atmosfera natalizia nelle città degli Stati Uniti, quella che la filmografia dei primi anni Duemila restituisce da sempre, ispirandosi a classici degli anni ’90 come Mamma, ho perso l’aereo. Ottiene diversi riconoscimenti: nomination (tra cui quella per il Teen Choice Award e gli MTV Movie Awards), nonché premiazioni come miglior commedia e miglior risultato al box office.

Sebbene non ci sia alcun Babbo Natale, L’amore non va in vacanza è una simpatica commedia del 2006 ambientata durante il periodo natalizio, quello in cui tutto può succedere… Quantomeno nei film. È la storia di Iris e Amanda, due donne diverse come il giorno e la notte, che nel tentativo di dare una scossa alle proprie vacanze scambiano la propria casa e, per certi versi, la propria vita.

L'amore non va in vacanza

L’amore non va in vacanza è uno di quei film senza tempo, un evergreen sempre in grado di strappare un grande sorriso e di coccolare lo spettatore con le imprevedibili storie dei suoi personaggi. Cameron Diaz, tra le regine delle commedie romantiche anni Duemila, è affiancata da Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Autrice e regista è Nancy Meyers, il cui racconto è accompagnato dalla colonna sonora del grande compositore Hans Zimmer.

Your Christmas or Mine?

Tra le novità di dicembre su Prime Video, potete trovare Your Christmas or Mine?, una nuova commedia britannica che, per certi versi, possiede un piccolo riferimento a L’amore non va in vacanza. Ritorna, infatti, l’elemento dello scambio, stavolta involontario. James e Hayley, nel cercare di fare entrambi la stessa sorpresa, prendono l’uno il treno dell’altra scambiandosi la famiglia con cui trascorre le vacanze. E quale occasione migliore per conoscere meglio la vita del proprio partner e, magari, scoprire qualche piccolo segreto?

Your Christmas or Mine?

Asa Butterflield (Sex Education) e Cora Kirk sono i protagonisti del film Amazon Original, scritto da Tom Parry e con un cast che annovera grandi talenti britannici, tra cui David Bradley, Harriet Walter, Lucienn Laviscount. La novità di Prime Video offre a pubblico una comedy moderna, il cui umorismo si arricchisce di trovate attualissime e convincenti.